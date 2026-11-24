Dall’inizio di novembre, la regione colombiana del Catatumbo, al confine con il Venezuela, è teatro di una nuova ondata di violenze legata agli scontri territoriali tra il Fronte 33, gruppo dissidente delle ex Farc, e l’Esercito di liberazione nazionale (Eln). Secondo quanto denunciato da Human Rights Watch al termine di una missione sul campo, le comunità rurali subiscono omicidi mirati, reclutamento di minori, attacchi con droni esplosivi e sfollamenti forzati, aggravando una crisi umanitaria già drammatica dall’inizio del 2025.

La situazione

Dall’inizio di novembre, numerose comunità rurali della regione del Catatumbo, vicino al confine tra Colombia e Venezuela, hanno subito abusi e sfollamenti forzati nel contesto degli scontri tra il Fronte 33, un gruppo dissidente delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), e l’Esercito di liberazione nazionale (Eln) per il controllo del territorio. Lo ha denunciato ieri, attraverso una nota, l’ong Human Rights Watch. Durante una visita sul campo, effettuata dal 9 al 12 novembre, l’organizzazione ha intervistato membri delle comunità, rappresentanti di organizzazioni della società civile, operatori umanitari e autorità locali, che hanno riferito che i gruppi armati continuano a uccidere civili, reclutare bambini, bambine e adolescenti, collocare mine antipersona, compiere attacchi con droni e imporre alle comunità severe misure di controllo sociale. Hanno inoltre raccontato che, l’8 novembre, membri del Fronte 33 hanno minacciato gli abitanti di Caño Salado, una località rurale del comune di Tibú, accusando alcuni di loro di collaborare con l’Eln. Due leader comunitari sono stati uccisi. “Hanno detto alle persone di andarsene, altrimenti avrebbero ucciso chiunque fosse ‘coinvolto’ con l’Eln”, ha riferito a Human Rights Watch un membro della società civile.

Gli attacchi

Secondo quanto riportato dai mezzi di comunicazione, nella prima metà di novembre i gruppi armati hanno anche compiuto sei attacchi con droni carichi di esplosivi nel Catatumbo, provocando la morte di almeno cinque persone, tra cui un civile, e il ferimento di 14 civili. La situazione nel Catatumbo è critica dall’inizio del 2025, quando Human Rights Watch ha documentato che i gruppi armati hanno ucciso, aggredito, sequestrato e fatto scomparire civili, provocando lo sfollamento di oltre 100 mila persone.

Fonte Agensir