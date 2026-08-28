Colombia, emergenza incendi: bruciati oltre cinquantamila ettari di vegetazione

La Colombia affronta una grave emergenza incendi, con oltre 50mila ettari già devastati dalle fiamme e pesanti conseguenze per l’agricoltura e le comunità locali. Particolarmente critica la situazione nel dipartimento del Tolima, dove sono stati colpiti 23 comuni e migliaia di produttori. Le autorità hanno dichiarato lo stato di calamità pubblica e mobilitato centinaia di operatori, supportati da mezzi terrestri e aerei. Resta alta l’attenzione anche sull’origine dei roghi: non si esclude l’ipotesi di incendi appiccati intenzionalmente.

Gli incendi

La Colombia è alle prese con una vasta emergenza incendi, con oltre 50mila ettari già colpiti dalle fiamme, secondo il presidente Abelardo De La Espriella, che ha annunciato la dichiarazione dello stato di calamità pubblica nel dipartimento del Tolima. Circa 28mila ettari riguardano aree agricole e 2.660 produttori sono stati colpiti, con perdite stimate in 134 miliardi di pesos colombiani, circa 37 milioni di euro. Sono inoltre 163mila gli animali a rischio e 23 i comuni interessati nel dipartimento.

Il bilancio

Secondo l’ultimo bilancio della Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al 27 agosto risultavano 21 incendi attivi in cinque dipartimenti, 11 dei quali nel solo Tolima, mentre altri due erano sotto controllo. Più di 300 unità del sistema nazionale di gestione delle emergenze, con mezzi terrestri e aerei, sono impegnate nelle operazioni. Le autorità non escludono che dietro alcuni roghi possano esserci azioni criminali e hanno rafforzato i controlli per individuare eventuali responsabili.

Fonte Ansa