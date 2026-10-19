Colloquio Leone XIV-Zelensky: “Far arrivare gli aiuti a Oleshky”

Tre giorni dopo aver chiesto al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin un tregua umanitaria per la città ucraina di Oleshky, nella regione di Kherson, Papa Leone XIV ha sentito il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky. Al leader di Kiev il Santo Padre, oltre a ribadire l’impegno della Santa Sede per la pace e il dialogo, ha espresso il proprio auspicio che una collaborazione permette di far arrivare gli aiuti umanitari nella città e consentire l’evacuazione dei civili.

Il colloquio Papa-Zelensky

“Nella giornata odierna Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina. Nel corso della conversazione, il Santo Padre ha richiamato la grave situazione nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, facendo riferimento alla richiesta di una tregua umanitaria già presentata al Presidente della Federazione Russa. Il Santo Padre ha auspicato che la collaborazione di entrambe le parti possa consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile“. Così la Sala Stampa della Santa Sede.

Dialogo e pace

Nel colloquio telefonico, rende noto un comunicato vaticano, “il Santo Padre ha infine ribadito l’impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace“.

Il precedente

Solo tre giorni fa, venerdì scorso, dall’ospedale Agostino Gemelli dove ha subito l’asportazione di un carcinoma al polmone destro e mentre era ancora ricoverato, il Papa aveva sentito telefonicamente il presidente russo Vladimir Putin per fare pressione proprio in favore della popolazione di Oleshky.

Fonte Ansa