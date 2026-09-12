Esteri

Colloqui Israele-Libano: rinviata a ottobre la nuova sessione a Roma

Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre

Di redazione
Foto di M Y su Unsplash

Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, atteso a Roma la prossima settimana, è stato rinviato a ottobre. Il rinvio non interrompe però il confronto diplomatico tra le parti, che proseguirà attraverso un incontro a Washington tra gli ambasciatori dei due Paesi. Al centro del colloquio restano gli sviluppi in corso e l’attuazione dell’accordo quadro concordato a giugno, nel quadro degli sforzi diplomatici.

I colloqui

Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington “per discutere degli sviluppi in corso e dell’ulteriore attuazione” di un accordo quadro concordato a giugno, ha affermato il funzionario, che ha chiesto di mantenere l’anonimato.

Fonte Ansa

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