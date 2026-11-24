Le importazione sono responsabili di più di un terzo dell’impronta carbonica dell’Unione europea. Secondo il “Traded emissions tracker”, lo strumento digitale sviluppato dalla European climate Foundation i beni prodotto all’estero e importati in Ue hanno causato il 35% delle emissioni. Il legame tra politiche industriale e climatica e scambi commerciali richiede maggior cooperazione internazionale, secondo gli esperti dell’Istituto affari internazionali (Iai) in un incontro a Roma sul monitoraggio delle le emissioni incorporate negli scambi commerciali dell’Ue e dell’Italia.

Emissioni d'”importazione”

Oltre un terzo dell’impronta carbonica dell’Unione europea deriva da beni prodotti all’estero. Nel 2023 la quota delle emissioni legate alle importazioni ha raggiunto il 35%. Il dato è emerso a Roma durante la presentazione del “Traded emissions tracker”, lo strumento digitale sviluppato dalla European climate Foundation e illustrato dall’Istituto affari internazionali (Iai), che permette di monitorare le emissioni incorporate negli scambi commerciali dell’Ue e dell’Italia, suddivise per settore, dal 2010 al 2023.

Clima e commercio

L’iniziativa riporta al centro il legame tra politiche climatiche, commercio internazionale e competitività industriale, anche alla luce delle tensioni emerse alla Cop31 di Antalya, conclusa senza un accordo complessivo e con il rifiuto europeo di una bozza finale priva di riferimenti ai combustibili fossili. Tra i temi al centro del confronto il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam), pensato per evitare che le produzioni più inquinanti si trasferiscano in Paesi con regole ambientali meno rigorose.

Maggior cooperazione internazionale

“Senza misure specifiche come il Cbam avremo solo una delocalizzazione delle emissioni a livello globale”, ha osservato Francesco Corvaro, inviato speciale per il clima della Farnesina. Per Margherita Bianchi, responsabile del programma Energia, clima e risorse dello Iai, politica industriale e politica climatica devono procedere insieme: “Senza cooperazione internazionale, nessuno strumento europeo basterà da solo a ridurre le emissioni legate agli scambi globali”.

Fonte Agensir