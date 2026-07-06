Cina: annunciato il test di un missile strategico nel Pacifico

La Cina torna a mostrare le proprie capacità militari con un nuovo test missilistico nel Pacifico. La Marina dell’Esercito popolare di liberazione ha annunciato il successo del lancio di un missile strategico da un sottomarino nucleare, precisando che era equipaggiato con una testata fittizia. L’operazione, notificata preventivamente ad Australia e Nuova Zelanda, alimenta l’attenzione sugli equilibri strategici e sulla sicurezza dell’area indo-pacifica.

Il lancio

La Marina dell’esercito popolare di liberazione cinese (Pla) ha effettuato “con successo” il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. Lo riferisce Xinhua. La Marina del Pla ha dichiarato che a mezzogiorno un sottomarino nucleare strategico della Marina ha lanciato con successo un missile strategico dotato di una testata fittizia verso le acque internazionali dell’Oceano Pacifico, dove il missile è atterrato con precisione all’interno delle acque designate. Secondo quanto riportato dal The Australian, la Cina avrebbe informato il governo di Canberra dell’intenzione di effettuare entro le successive 24 ore un test di un nuovo missile con una testata fittizia nel Pacifico meridionale.

L’annuncio

Secondo il media australiano l’avviso è stato trasmesso dall’ambasciata cinese a Canberra poco dopo la firma dell’accordo di difesa Ocean of Peace Alliance tra Australia e Figi. Anche la Nuova Zelanda sarebbe stata preventivamente informata del lancio. Fonti citate dal The Australian interpretano la tempistica del test come una possibile risposta al rafforzamento della cooperazione strategica australiana nel Pacifico, mentre il primo ministro australiano Anthony Albanese è impegnato in una missione diplomatica nella regione. Si tratta del secondo test missilistico cinese nel Pacifico annunciato pubblicamente in meno di due anni, dopo quello del settembre 2024, quando Pechino dichiarò di aver lanciato un missile balistico intercontinentale con una testata simulata nell’ambito del proprio programma annuale di addestramento.

Fonte Ansa