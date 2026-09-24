Cartelli e violenza: in Messico cresce lo sfollamento interno

In Messico la violenza criminale e l’insicurezza stanno producendo un fenomeno di sfollamento interno di dimensioni rilevanti. Per la prima volta, l’Istituto nazionale di statistica e geografia ha quantificato l’impatto del fenomeno: tra il 2020 e il 2025 circa 1,6 milioni di persone hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Un dato che coinvolge direttamente oltre 510mila nuclei familiari e che evidenzia la pressione esercitata dalla criminalità organizzata su intere comunità.

Il dato

L’Istituto nazionale di statistica e geografia del Messico, per la prima volta ha fornito alcuni numeri relativi all’impatto dello sfollamento forzato interno in Messico. I dati ufficiali rilevano che tra il 2020 e il 2025 circa 1,6 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare la propria residenza, a causa dell’insicurezza e della violenza elettorale e criminale. Il fenomeno coinvolge direttamente circa 510mila nuclei familiari.

Le percentuali

Le percentuali più elevate di popolazione sfollata, rispetto ai residenti totali, si concentrano negli Stati di Zacatecas, Morelos, Colima, Querétaro, Michoacán, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo e Guerrero, con quote comprese tra il 2,2 e l’1,6% dell’intera popolazione. A livello comunale, spicca il caso di Chicomuselo, nello stato del Chiapas, dove oltre il 26% degli abitanti ha abbandonato la zona dove abitava, a causa dei violenti scontri per il controllo territoriale tra i cartelli della droga.

L’analisi

Sull’evoluzione del fenomeno pesano le analisi dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L’Unhcr individua nell’escalation delle azioni dei gruppi criminali la causa primaria del fenomeno. Secondo le stime dell’agenzia Onu e delle organizzazioni per i diritti umani, le minacce, le estorsioni, il reclutamento forzato e la violenza armata hanno causato complessivamente oltre 410 mila sfollati a partire dal 2006.

Fonte Agensir