Carenza di medicinali: Cuba valuta il ritorno delle farmacie private

La grave carenza di medicinali spinge Cuba a riaprire uno spazio al settore privato, dopo oltre sessant’anni di monopolio pubblico sulla distribuzione farmaceutica. Le autorità stanno esaminando 36 richieste presentate da piccole e medie imprese interessate a fornire servizi farmaceutici, con precise limitazioni sulla vendita di determinati prodotti. Parallelamente, l’isola mantiene le agevolazioni doganali per l’ingresso di medicinali destinati all’uso personale, mentre si è sviluppata una rete informale di approvvigionamento attraverso i social e altri canali privati.

La decisione

In un contesto di grave carenza di medicinali, Cuba sta esaminando le richieste di 36 piccole e medie imprese intenzionate a offrire servizi farmaceutici privati, un’attività che, dalla rivoluzione del 1959, era stata appannaggio esclusivo del sistema sanitario pubblico. L’isola – che vantava già una tradizione farmaceutica secolare, con esercizi storici come le farmacie Sarrá, Johnson e Taquechel all’Avana e la farmacia Triolet nella vicina provincia di Matanzas – sta ora reintroducendo tali servizi, classificandoli come “nuovi”. Le autorità hanno spiegato che queste attività non statali non potranno però vendere farmaci destinati all’uso ospedaliero, prodotti classificati come sostanze controllate (stupefacenti) o altri articoli soggetti a restrizioni.

Le deroghe

Cuba ha prorogato a tempo indeterminato l’esenzione dai dazi per l’importazione di determinati beni essenziali. Ciò consente a tutti i passeggeri di introdurre nel Paese generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e medicinali, purché non destinati alla vendita. Le deroghe hanno alimentato un mercato privato basato su gruppi WhatsApp e altri canali, attraverso il quale è possibile reperire farmaci o forniture non disponibili negli ospedali, né tantomeno nelle farmacie statali.

Fonte Ansa