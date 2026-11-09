Caduta del Muro di Berlino: il coraggio della libertà e il sogno della pace

A 37 anni di distanza va mantenuto vivo il ricordo del desiderio di libertà e del sogno della democrazia e della convivenza pacifica che ha animato i tedeschi al tempo della caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989. L’appello è del direttore della Fondazione del Muro di Berlino Axel Klausmeier. La capitale tedesca ha celebrato con delle rose l’anniversario di quella storica serata, i cui resti sono ancora visibili nel memoriale in Bernauer Strasse. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ripercorrendo tutti gli eventi accaduti nella recente storia tedesca in questa data – la proclamazione della Repubblica nel 1918, la “Notte dei cristalli” vent’anni dopo e la caduta del Muro – ha affermato che “la libertà e la democrazia non sono mai scontate. Proteggiamole – in Germania e in Europa”.

La commemorazione

A Berlino si è commemorata con delle rose la caduta del Muro avvenuta 37 anni fa. “Ricordare il desiderio di libertà di quelle persone coraggiose nell’autunno del 1989 ci impegna ad assumerci ogni giorno le nostre responsabilità”, ha dichiarato come riporta la Dpa il direttore della Fondazione del Muro di Berlino, Axel Klausmeier. “Vivere la tolleranza, difendere la democrazia, la libertà e i diritti umani e promuovere instancabilmente il sogno di una convivenza pacifica!”. A Berlino è ancora possibile vedere i resti del Muro, ad esempio presso il memoriale in Bernauer Strasse, dove è stata commemorata la caduta del Muro alla presenza, tra gli altri, del sindaco uscente Kai Wegner (Cdu).

Il messaggio di Merz

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha lanciato un appello a tutela della libertà e della democrazia in Germania e in Europa in occasione del 37mo anniversario della caduta del Muro. In un post su X ha ricordato tutti e tre gli eventi che il 9 novembre rappresenta: la Notte dei cristalli, in cui nel 1938 i nazisti scatenarono un’ondata di violenza contro la popolazione ebraica, la proclamazione della Repubblica nel 1918 e la caduta del Muro di Berlino nel 1989. “Il 9 novembre rappresenta i momenti più bui e quelli più felici della nostra storia: l’antisemitismo e la persecuzione, l’inizio della democrazia e la caduta del Muro“, ha affermato Merz. “La libertà e la democrazia non sono mai scontate. Proteggiamole – in Germania e in Europa”.

Fonte Ansa