Brasile: Luiz Inácio Lula da Silva eletto presidente

Le recenti elezioni presidenziali in Brasile hanno decretato la rielezione di Luiz Inácio Lula da Silva per un nuovo mandato. Tuttavia, l’esito delle urne è stato accompagnato da diversi dibattiti legati alla gestione delle operazioni di voto e ai ritardi nei trasporti pubblici. Tra denunce di irregolarità, decisioni giudiziarie arrivate al limite dei tempi e richieste di annullamento da parte dell’opposizione, il Paese si trova ora a confrontarsi con un clima politico fortemente polarizzato.

La vittoria di Lula

Inacio Lula da Silva è stato eletto presidente del Brasile con il 51,74% dei voti. Lo rende noto la Corte elettorale. Lula governerà il Brasile per la quarta volta. La sua vittoria è storica anche per il modo in cui è arrivata: mai nella storia della politica brasiliana un candidato uscito sconfitto dal primo turno era riuscito a ribaltare il risultato nel secondo. E mai un candidato aveva conquistato tanti voti, oltre 64 milioni. Il dato ufficiale era stato preannunciato dalla proiezione di Datafolha, che tradizionalmente annuncia il vincitore prima del dato ufficiale. È impossibile riconoscere il risultato di questo voto in queste condizioni. Chiederò l’annullamento del voto”, ha detto Flavio Bolsonaro nel suo primo discorso dopo la sconfitta al ballottaggio. Per la prima volta nella storia del Brasile un giudice ha allungato le operazioni di voto, ha cambiato le regole in corso. È inspiegabile quello che è successo”.

I disservizi nei trasporti e le richieste di proroga

Caos nel voto brasiliano. La giornata elettorale era trascorsa senza intoppi fino al primo pomeriggio, quando la campagna del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha denunciato che alcuni sindaci bolsonaristi di città come São Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, e Salvador non avevano rispettato una decisione del tribunale che prevedeva di mettere a disposizione il 100% della flotta di trasporto pubblico in circolazione, gratuitamente, per garantire il diritto di voto all’elettorato. Le code ai terminal degli autobus nella capitale San Paolo erano lunghe già un’ora, specialmente nelle roccaforti luliste. Nel frattempo, anche Flávio Bolsonaro aveva chiesto che le elezioni venissero prolungate nei comuni di Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ma stavolta a causa del maltempo.

Le perplessità

A quel punto, il presidente della Corte Elettorale Superiore, Kassio Nunes Marques, eletto da Jair Bolsonaro, ha preso tempo. Ha rinviato ogni decisione a pochi minuti prima della chiusura dei seggi. Quindi ha dichiarato che non c’era più tempo per una proroga. Ma il giudice Cristiano Zanin, della Corte Suprema Federale, è intervenuto last minute e ha stabilito che l’orario di voto venisse esteso in tutto il Brasile di due ore. Il problema però è che questa decisione è arrivata troppo tardi in diversi seggi elettorali, che avevano già chiuso i seggi all’ora prevista e non potevano più essere riaperti. Secondo molti esperti legali, ci sarebbero le condizioni per chiedere l’annullamento del secondo turno. “Poiché la decisione della proroga è arrivata in un momento in cui le urne erano già quasi chiuse e altre ancora aperte con code, ciò significa che c’è una disparità rispetto ai diversi seggi elettorali,” ha detto il professore di diritto elettorale Fernando Neisser, in un’intervista a Folha.

Fonte Ansa