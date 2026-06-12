Borsa di Tokyo: titoli in rialzo

La Borsa di Tokyo apre l’ultima seduta della settimana in netto rialzo, sostenuta dalla performance positiva dei mercati statunitensi e dalle aspettative di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Nikkei guadagna oltre l’1%, trainato dall’ottimismo degli investitori e dal clima favorevole sui mercati internazionali. Sul fronte valutario, lo yen si mantiene sostanzialmente stabile contro dollaro ed euro.

La tendenza

La Borsa di Tokyo apre l’ultima seduta della settimana col segno più, in scia alla accelerazione degli indici azionari statunitensi – in concomitanza con lo sbarco in Borsa della società aerospaziale SpaceX, e dopo le anticipazioni del presidente Usa Donald Trump sulla possibile firma di un accordo con l’Iran già da questo fine settimana. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dell’1,40% a quota 65.113,78, con un guadagno di 896 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 160,10, e a 185,30 sull’euro.

Fonte Ansa