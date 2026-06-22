Esteri

Bolivia: scontri tra polizia e manifestanti a Cochabamba

In Bolivia continuano le proteste dopo la proclamazione dello stato di emergenza

Di redazione
Foto di Gabriel Ramos su Unsplash

La crisi in Bolivia si aggrava con violenti scontri tra polizia e manifestanti nel dipartimento di Cochabamba, storica roccaforte di Evo Morales. Le forze dell’ordine sono intervenute con gas lacrimogeni per sgomberare un blocco stradale, mentre i dimostranti rispondevano con pietre e dinamite. Un camionista è rimasto ferito. È il primo grave episodio dopo la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo.

Gli scontri

Scontri tra polizia e manifestanti nel dipartimento boliviano di Cochabamba, roccaforte politica dell’ex presidente di sinistra Evo Morales: gli agenti hanno dovuto usare gas lacrimogeni vicino alla città di Llavini per sgomberare la strada che collega la regione con la parte occidentale del Paese, al chilometro 57, dove i dimostranti gettavano pietre e dinamite dalle colline. Almeno un camionista è risultato ferito, secondo i media locali. “Mi hanno lanciato pietre e dinamite, mi hanno detto che avrebbero dato fuoco al camion”, ha raccontato al portale di notizie Unitel José Ticona, uno dei circa 200 camionisti bloccati dalla protesta. Si è trattato del primo incidente di questo tipo da quando, due giorni fa, il presidente di centro-destra Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza, nel tentativo di porre fine a sette settimane di proteste e blocchi stradali.

Fonte Ansa

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