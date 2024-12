Biden sente Papa Francesco, confronto per individuare percorsi di pace

La Casa Bianca ha riferito che, il presidente degli Stati Uniti e il Santo Padre, hanno avuto un colloquio telefonico in cui sono stati messi al centro gli sforzi necessari per far avanzare la pace nel mondo.

Il colloquio

Joe Biden ha avuto una telefonata con Papa Francesco. Lo riferisce la Casa Bianca. Al centro del confronto gli sforzi per far avanzare la pace nel mondo durante la stagione delle feste. “Il presidente ha ringraziato il Papa per il suo continuo sostegno nel far avanzare i diritti umani e proteggere le libertà religiose. Il presidente ha anche accettato l’invito di papa Francesco a visitare il Vaticano il mese prossimo”, mette in evidenza la Casa Bianca.

Il viaggio

Joe Biden e la First Lady Jill saranno a Roma dal 9 al 12 gennaio per incontrare Papa Francesco, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. La Casa Bianca ha riferito che il 10 gennaio Biden avrà un’udienza con il Papa. “Incontrerà anche i leader italiani per mettere in evidenza la forza dei rapporti fra Stati Uniti e Italia, e ringrazierà la premier Meloni per la sua forte leadership del G7”, afferma la Casa Bianca.

Fonte: Ansa