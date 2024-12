Biden: “Non permetteremo che l’Isis si ristabilisca in Siria”

Il presidente Joe Biden ha dichiarato che, gli Stati Uniti, non permetteranno all’isis di ristabilire le proprie capacità in Siria. Il Pentagono inoltre ha sottolineato che, nella giornata di ieri, sono stati colpiti 75 obiettivi legati allo stato islamico nel Paese.

Le dichiarazioni

Gli Usa non permetteranno all’Isis di ristabilire le proprie capacità in Siria: lo ha detto il presidente Joe Biden parlando alla Casa Bianca. “Siamo consapevoli del fatto che l’isis cercherà di approfittare di qualsiasi vuoto per ristabilire le proprie capacità (in Siria, ndr)…: non lo permetteremo”, ha affermato il presidente.

Gli obiettivi colpiti

Biden ha poi confermato che ieri “le forze statunitensi hanno condotto decine di attacchi aerei di precisione in Siria, colpendo accampamenti dell’isis e operatori dell’isis”. Secondo il Pentagono, sono stati effettuati raid aerei contro “oltre 75 obiettivi” legati al cosiddetto Stato islamico nel Paese.

Fonte: Ansa