Esteri

BCE, l’allarme di Schnabel: “L’impatto inflazionistico della guerra in Iran si sta allargando”

La componente tedesca del Comitato esecutivo ha invitato Francoforte a non sottovalutare gli effetti negativi del conflitto sui prezzi

Di redazione
Foto di günter da Pixabay

L’allargamento del conflitto in Iran sta producendo effetti che vanno oltre il rincaro dell’energia e preoccupano sempre più la Banca centrale europea. A pochi giorni dalla riunione del Consiglio direttivo del 10 e 11 giugno, Isabel Schnabel ha lanciato un avvertimento: l’aumento dei prezzi rischia di estendersi all’intera economia, alimentando aspettative inflazionistiche difficili da controllare. Secondo l’esponente tedesca, la BCE non può più limitarsi a considerare lo shock come temporaneo, poiché famiglie e imprese potrebbero iniziare ad adeguare prezzi e salari a un’inflazione più elevata, mettendo a rischio l’obiettivo del 2%.

L’inflazione energetica

La Bce, di fronte all’impatto inflazionistico della guerra in Iran che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici, non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine: rischierebbe che le aspettative d’inflazione di famiglie imprese si sgancino dall’obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal Consiglio della Bce del 10-11 giugno.

Le dichiarazioni

“Non possiamo più guardare oltre questo shock”, ha detto Schnabel “il rischio che si disancorino le aspettative d’inflazione sta salendo”. Già la scorsa settimana Schnabel aveva detto che un aumento dei tassi sarebbe stato necessario al meeting di giugno della Bce.

Fonte Ansa

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