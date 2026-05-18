Axios: “Per gli Usa la proposta di Teheran è insufficiente”

Tra Stati Uniti e Iran permangono le distanze. Washington ritiene insufficiente la proposta in 14 punti di Teheran, riferisce il sito d’informazione Axios citando un funzionario americano. Secondo indiscrezioni, citate da Al Arabiya, la posizione della Repubblica iraniana prevederebbe una tregua lunga in più fasi, il congelamento del programma nucleare invece dello smantellamento, a condizione che l’uranio arricchito sia trasferito in Russia invece che negli Usa.

Trump

Donald Trump non è “aperto” a nessuna concessione nei confronti di Teheran. Lo ha detto lo stesso presidente in un’intervista al New York Post, aggiungendo che l’Iran sa “cosa accadrà a breve”.

Miglioramenti simbolici

La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell’Iran “insufficiente”: non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. “Non stiamo facendo progressi”, ha detto il funzionario americano ad Axios spiegando che la proposta presenta solo dei miglioramenti simbolici rispetto alla versione precedente. Il documento non contiene impegni dettagliati in merito alla sospensione dell’arricchimento dell’uranio della consegna delle scorte esistenti. Il funzionario ha quindi aggiunto che non ci sarà nessuna revoca delle sanzioni a titolo gratuito e senza un’azione reciproca da parte dell’Iran. Secondo Axios, Trump riunirà domani nella Situation Room la sua squadra per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari.

Congelamento del nucleare iraniano

Alcune indiscrezioni, riportate da Al Arabiya, sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Usa in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un’apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l’Oman in caso di attriti. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l’uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i risarcimenti, stando alle indiscrezioni, l’Iran ha fatto marcia indietro, chiedendo invece concessioni economiche, scrive il media arabo.

Le distanze Casa Bianca-Teheran

Nonostante le modifiche apportate nell’ultima bozza di Washington, permangono notevoli divergenze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi: lo riferisce l’agenzia di stampa Tasnim, legata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, citando una fonte informata vicina al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di “richieste eccessive” e “mancanza di realismo”.

La riunione di gabinetto israeliano

E’ in corso una riunione ristretta del gabinetto di governo israeliano convocata dal premier Netanyahu per una discussione di sicurezza riguardante l’Iran. Lo riportano i media israeliani. Una riunione ristretta del gabinetto è avvenuta anche ieri sera.

Fonte Ansa