Attacco russo su Kiev: almeno 12 vittime e decine di feriti

Il bilancio del massiccio attacco russo condotto nella notte sulla capitale ucraina è salito ad almeno 12 morti e 32 feriti. Lo ha riferito il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, aggiornando i dati su Telegram. Tra le aree più colpite c’è il distretto di Solomyansky, dove sono morte almeno sette persone. I raid hanno provocato crolli, incendi e danni a edifici residenziali e non, oltre a colpire una scuola, un ospedale pediatrico e diverse strutture commerciali. Diverse zone sono rimaste anche senza elettricità.

Le vittime

È di 12 morti e 32 feriti il bilancio, al momento, del massiccio attacco russo della notte su Kiev. Ad aggiornare i dati, su Telegram, è il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomyansky. Per domani il sindaco ha disposto il lutto cittadino. Il sindaco ha dato via via, nel corso della notte e della prima mattina, diversi aggiornamenti sugli effetti dell’attacco: nel distretto di Solomyansky, ha riferito, i piani superiori di un edificio residenziale di 9 piani sono crollati e hanno preso fuoco. Alcune persone sono rimaste intrappolate in un altro edificio residenziale.

I danni

Alcune zone dei quartieri di Sviatoshynsky e Solomyansky, nella capitale, sono rimaste senza elettricità. Nel distretto di Darnytsky, sono stati danneggiati edifici non residenziali e magazzini. Nel distretto di Svyatoshynskyi, si è registrata la distruzione di edifici non residenziali e l’incendio di alcuni magazzini. Sempre nel distretto di Solomyanskyi, una scuola e i locali di un ospedale pediatrico sono stati danneggiati. Le finestre di una struttura medica sono state infrante e alcune auto sono andate a fuoco nella zona. L’incendio è stato spento. Anche alcuni garage sono stati danneggiati.

Fonte Ansa