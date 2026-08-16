Attacchi russi sull’Ucraina: bombardate diverse città

La guerra in Ucraina torna a registrare una nuova escalation di attacchi aerei. Nella notte le forze russe hanno colpito diverse città ucraine con missili balistici e droni, causando almeno una vittima e diversi feriti. Tra le località interessate anche Kryvyi Rig, città natale di Volodymyr Zelensky. Parallelamente, Mosca ha denunciato un massiccio attacco di droni ucraini sulla capitale, con oltre 130 velivoli intercettati dalla difesa aerea e tre persone ferite.

Gli attacchi russi

Attacchi russi hanno ucciso una persona e ferito almeno altre sette in Ucraina, hanno dichiarato domenica le autorità, mentre funzionari di Mosca hanno riferito di aver abbattuto più di 130 droni diretti verso la capitale. La Russia ha fatto un uso sempre maggiore di missili a lungo raggio nella sua guerra contro l’Ucraina, mentre Kiev ha risposto con attacchi di droni in profondità nel territorio russo, compresi ripetuti tentativi di colpire la capitale. Una donna è stata uccisa e sei persone ferite in un attacco combinato di missili balistici e droni a Kryvyi Rig, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il governatore regionale. La città era sotto un “attacco combinato di missili balistici e droni”, ha detto in precedenza su Telegram il capo del consiglio di difesa locale Oleksandr Vilkul, avvertendo i residenti che potrebbero seguire ulteriori ondate. Le forze russe hanno colpito due siti industriali in città. A Kiev, le autorità hanno emesso un allarme antiaereo poco prima delle 2:00 ora locale, avvertendo di una minaccia di missili balistici. I giornalisti dell’AFP presenti nella capitale hanno udito diverse esplosioni poco dopo. Il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato che Kiev era “sotto attacco missilistico balistico” e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi. Gli attacchi hanno ferito una persona e provocato incendi in aree non residenziali nei quartieri di Obolonsky e Holosiivskyi della capitale. Anche Kremenchuk, nella regione centrale di Poltava, è stata colpita, hanno riferito funzionari locali, senza fornire dettagli su danni o vittime.

La risposta ucraina

Sul versante russo, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha segnalato un attacco di droni prolungato durante la notte sulla capitale, rilasciando una serie di aggiornamenti nel corso di diverse ore. La difesa aerea ha intercettato più di 130 droni diretti verso la capitale russa. I servizi di emergenza sono stati dispiegati nei luoghi in cui sono caduti detriti, ha detto Sobyanin, aggiungendo che tre persone sono rimaste ferite. L’Ucraina ha preso di mira sempre più spesso installazioni militari, industriali e logistiche in profondità nel territorio russo, sostenendo che i suoi attacchi siano una risposta ai continui bombardamenti di Mosca contro città e infrastrutture ucraine. La Russia ha continuato a effettuare attacchi quasi quotidiani con missili e droni in tutta l’Ucraina dall’inizio dell’invasione su vasta scala all’inizio del 2022, con aree lontane dalle linee del fronte che vengono frequentemente attaccate.

Fonte Ansa