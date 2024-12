Arrestato un uomo a Berlino. Aveva ferito passanti con un coltello

Un uomo ha accoltellato diverse persone a Berlino, vicino al mercato Rewe di Charlottenburg. L’aggressore, bloccato da alcuni passanti, è stato arrestato. Due feriti sono stati ricoverati in gravi condizioni. La polizia indaga sul movente, escludendo al momento piste terroristiche

Escluso al momento il movente terroristico

Un uomo ha aggredito e ferito con un coltello diversi passanti a Berlino nel quartiere di Charlottenburg. Due persone sono state trasportate in ospedale e sarebbero in gravi condizioni.

Secondo alcune indiscrezioni l’assalitore potrebbe essere una persona con problemi mentali e si escluderebbe il movente terroristico.

La polizia sta comunque indagando. L’attacco è avvenuto questa mattina davanti al mercato Rewe in Quedlinburger Strasse, una zona piuttosto tranquilla della capitale vicino al castello di Charlottenburg.

Indagini in corso

Sarebbero stati alcuni passanti a bloccare l’uomo. Mentre il gruppo bloccava l’uomo, travolgendolo letteralmente, altri avvertivano la polizia che poi lo ha arrestato. Le autorità della capitale stanno indagando e hanno già ascoltato diversi testimoni. Nell’indagine, è coinvolta anche la sicurezza dello Stato.

(fonte: Ansa)