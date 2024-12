Argentina, Milei annuncia una riforma fiscale per il 2025

Tenendo un discorso in occasione dell’anniversario di un anno dal suo insediamento, il presidente argentino ha sottolineato che, nel corso del 2025, verrà attuata una profonda riforma fiscale con l’obiettivo di eliminare il 90% delle imposte attuali.

L’annuncio

Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato per il 2025 una profonda riforma fiscale che eliminerà il 90% delle imposte nazionali. Lo ha reso noto durante un discorso trasmesso a reti unificate in occasione dell’anniversario di un anno dall’insediamento. Il leader ultraliberista, rivolto al Paese, ha celebrato i risultati del programma di aggiustamento macroeconomico messo in atto nel 2024 che – afferma – “ha consentito un risparmio equivalente a 15 punti del prodotto interno lordo”.

Gli intenti futuri

Milei ha poi assicurato che nel suo secondo anno di governo la cosiddetta ‘motosega’ sulla spesa pubblica andrà ancora più a fondo per arrivare ad “uno Stato più piccolo più efficiente e più economico”. “Dobbiamo eliminare ancora molte cappe geologiche dello Stato”, ha detto, assicurando che parallelamente andrà avanti anche il programma di deregulation che punta ad aumentare la produttività.

Fonte: Ansa