Esteri

Argentina: il Fondo Monetario approva il nuovo programma di aiuti

Via libera a un miliardo di dollari dopo la seconda revisione del programma economico concordato con Buenos Aires

Di redazione
Foto di Francisco Ghisletti su Unsplash

Il Fondo Monetario Internazionale ha approvato la seconda revisione del programma di sostegno finanziario all’Argentina, autorizzando un nuovo esborso da un miliardo di dollari. Il giudizio positivo premia i progressi compiuti dal governo del presidente Javier Milei sul fronte del risanamento fiscale, della riduzione dell’inflazione e delle riforme economiche, nonostante un quadro internazionale considerato ancora complesso e instabile.

La revisione approvata

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato la seconda revisione del programma di aiuti concordato con l’Argentina nel 2025, autorizzando un nuovo esborso da un miliardo di dollari a favore del governo di Javier Milei. Il via libera definitivo del board del Fondo arriva dopo l’accordo tecnico raggiunto ad aprile tra i funzionari dell’organismo e il team economico argentino.

Il comunicato

Nel comunicato diffuso oggi, l’Fmi definisce l’approvazione “un altro traguardo” del programma da 20 miliardi di dollari firmato nel 2025, finalizzato a consolidare l’abbassamento dell’inflazione, rafforzare la stabilità esterna e favorire la crescita del settore privato. Secondo il board, nonostante un contesto internazionale e interno più complesso, Buenos Aires ha mantenuto “politiche prudenti” e progressi significativi nel riequilibrio macroeconomico. La direttrice Kristalina Georgieva ha lodato il governo Milei per i “notevoli avanzamenti” nel risanamento fiscale e nelle riforme strutturali, pur riconoscendo ritardi nell’accumulo delle riserve internazionali. Il Fondo ha però sottolineato la forte riduzione dell’inflazione, il ritorno dell’avanzo primario e i progressi nella deregolamentazione dell’economia argentina.

Fonte Ansa

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