Esteri

Arabia Saudita: nuovo attacco Houthi contro l’aeroporto di Riad

Nuovo attacco degli Houthi all’aeroporto saudita di Riad: le autorità stanno monitorando la situazione

Di redazione
Photo by Alireza Heidarpour: https://www.pexels.com/photo/iranian-police-officers-on-duty-outdoors-29580937/

La tensione in Medio Oriente torna a salire a causa delle recenti offensive che prendono di mira infrastrutture strategiche del Paese. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione di sicurezza, valutando la portata dei danni e garantendo l’assistenza medica ai coinvolti. Nel frattempo, le forze di difesa proseguono le operazioni per intercettare i vettori lanciati dalle fazioni nemiche, nel tentativo di neutralizzare ulteriori minacce nell’area geografica interessata dal conflitto.

L’attacco

Almeno una persona rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l’aeroporto di Riad; è il bilancio diffuso dall’Autorità per l’aviazione civile saudita. “L’attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone”, ha dichiarato l’Autorità su X. “I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. L’attacco – conclude la nota – ha inoltre provocato danni materiali, attualmente in fase di valutazione”. La coalizione militare a guida saudita ha dichiarato di aver “intercettato e distrutto” un missile balistico lanciato dai combattenti Houthi filo-iraniani verso Khamis Mushait, nel Sud dell’Arabia Saudita. Lo ha scritto su X il maggiore generale Turki al-Malki, portavoce della coalizione. Almeno una persona rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l’aeroporto di Riad; è il bilancio diffuso dall’Autorità per l’aviazione civile saudita.

Le dichiarazioni

“L’attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone”, ha dichiarato l’Autorità su X. “I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. L’attacco – conclude la nota – ha inoltre provocato danni materiali, attualmente in fase di valutazione”. La coalizione militare a guida saudita ha dichiarato di aver “intercettato e distrutto” un missile balistico lanciato dai combattenti Houthi filo-iraniani verso Khamis Mushait, nel Sud dell’Arabia Saudita. Lo ha scritto su X il maggiore generale Turki al-Malki, portavoce della coalizione.

Fonte Ansa

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