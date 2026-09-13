Arabia Saudita: attacco Houthi con missili e droni nella regione di Sharurah

La tensione tra gli Houthi yemeniti e l’Arabia Saudita torna a salire con una nuova rivendicazione di attacco da parte dei ribelli sostenuti dall’Iran. Secondo quanto riferito da Iran International, nella notte gli Houthi avrebbero lanciato missili balistici e droni contro una base militare saudita. Il portavoce militare del movimento ha parlato di un’operazione condotta contro obiettivi militari, annunciando al contempo possibili azioni future di maggiore intensità e portata.

L’attacco rivendicato dagli Houthi

I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharurah, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che l’operazione ha coinvolto un ampio lancio di missili balistici e droni, affermando che gli attacchi sono stati “precisi e diretti”.

La minaccia di nuove operazioni

Lo riporta Iran International. Saree ha precisato che l’attacco è stato condotto in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen e ha avvertito che le operazioni future sarebbero state “più intense e di più ampia portata” e che si sarebbero spinte in profondità nel territorio saudita. Le autorità saudite non hanno rilasciato commenti immediati sulle rivendicazioni degli Houthi.

Fonte Ansa