Esteri

Arabia Saudita: attacco Houthi con missili e droni nella regione di Sharurah

Gli Houthi hanno colpito una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharurah. Il portavoce Yahya Saree ha minacciato nuovi attacchi

Di redazione
Photo by Baranscape: https://www.pexels.com/photo/kurdistan-12336325/

La tensione tra gli Houthi yemeniti e l’Arabia Saudita torna a salire con una nuova rivendicazione di attacco da parte dei ribelli sostenuti dall’Iran. Secondo quanto riferito da Iran International, nella notte gli Houthi avrebbero lanciato missili balistici e droni contro una base militare saudita. Il portavoce militare del movimento ha parlato di un’operazione condotta contro obiettivi militari, annunciando al contempo possibili azioni future di maggiore intensità e portata.

L’attacco rivendicato dagli Houthi

I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharurah, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che l’operazione ha coinvolto un ampio lancio di missili balistici e droni, affermando che gli attacchi sono stati “precisi e diretti”.

La minaccia di nuove operazioni

Lo riporta Iran International. Saree ha precisato che l’attacco è stato condotto in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen e ha avvertito che le operazioni future sarebbero state “più intense e di più ampia portata” e che si sarebbero spinte in profondità nel territorio saudita. Le autorità saudite non hanno rilasciato commenti immediati sulle rivendicazioni degli Houthi.

Fonte Ansa

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