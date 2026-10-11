Esteri

Arabia Saudita: attacco Houthi all’aeroporto di Riad

L’attacco Houti all’aeroporto di Riad ha causato diverse vittime e centinaia di feriti. L’Autorità per l’aviazione civile saudita ha segnalato anche gravi danni materiali

Di redazione
Photo by Cinematic Camp: https://www.pexels.com/photo/police-car-driving-on-road-16545575/

È di almeno 12 morti e 309 feriti il bilancio dell’attacco attribuito ai combattenti Houthi contro l’aeroporto di Riad, in Arabia Saudita. A riferirlo è l’Autorità per l’aviazione civile saudita, precisando che tra le vittime figurano cittadini sauditi e stranieri. L’episodio ha suscitato la condanna del presidente statunitense Donald Trump, che ha definito l’accaduto inaccettabile, annunciando nuovi contatti con la leadership saudita.

L’attacco

Sono almeno 309 i feriti a seguito dell’attacco dei combattenti Houthi sull’aeroporto di Riad che ha provocato 12 morti. Lo afferma l’Autorità per l’aviazione civile saudita. Tra le vittime figurano quattro sauditi e otto stranieri, tra cui un americano, ha precisato l’autorità in un comunicato. “L’attacco ha anche provocato 309 feriti”, alcuni dei quali in modo grave, ha aggiunto, segnalando anche danni materiali.

Le dichiarazioni di Trump

L’attacco all’Arabia Saudita è “terribile”: quando accaduto “non è accettabile”. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che ci sono comunicazioni con gli Houthi. “Vediamo cosa succede”, ha messo in evidenza. Trump ha detto che parlerà con il principe alla corona saudita Mohammed bin Salman.

Fonte Ansa

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