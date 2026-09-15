Arabia Saudita: attacchi missilistici Houthi nel sud del Paese

Tredici civili sono rimasti feriti nel sud dell’Arabia Saudita in una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni. A riferirlo è stata oggi la coalizione militare guidata da Riad, impegnata nel conflitto contro i ribelli filo-iraniani. Secondo quanto comunicato dalla coalizione, gli attacchi hanno interessato diverse città saudite e provocato anche danni materiali a sette abitazioni e due veicoli.

Gli attacchi

Una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell’Arabia Saudita, ha annunciato oggi la coalizione militare guidata da Riad contro i ribelli filo-iraniani.

Le dichiarazioni

“Lunedì 14 settembre 2026 la milizia ha lanciato attacchi contro obiettivi civili nelle città di Khamis Mushait, Abha e Taif utilizzando diversi missili balistici e droni, provocando ferite da lievi a moderate a tredici civili, oltre a danni a sette abitazioni e due veicoli”, ha scritto su X un portavoce della coalizione.

Fonte Ansa