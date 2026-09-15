Esteri

Arabia Saudita: attacchi missilistici Houthi nel sud del Paese

Missili balistici e droni Houthi sono stati lanciati contro obiettivi civili nel sud dell’Arabia Saudita: diverse persone sono rimaste ferie

Di redazione
Foto di cagrikarip da Pixabay

Tredici civili sono rimasti feriti nel sud dell’Arabia Saudita in una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni. A riferirlo è stata oggi la coalizione militare guidata da Riad, impegnata nel conflitto contro i ribelli filo-iraniani. Secondo quanto comunicato dalla coalizione, gli attacchi hanno interessato diverse città saudite e provocato anche danni materiali a sette abitazioni e due veicoli.

Gli attacchi

Una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell’Arabia Saudita, ha annunciato oggi la coalizione militare guidata da Riad contro i ribelli filo-iraniani.

Le dichiarazioni

“Lunedì 14 settembre 2026 la milizia ha lanciato attacchi contro obiettivi civili nelle città di Khamis Mushait, Abha e Taif utilizzando diversi missili balistici e droni, provocando ferite da lievi a moderate a tredici civili, oltre a danni a sette abitazioni e due veicoli”, ha scritto su X un portavoce della coalizione.

Fonte Ansa

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