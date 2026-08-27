Alluvioni in Nepal e Tibet, la causa è il collasso di un ghiacciaio

Le devastanti inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet provocando almeno decine di vittime e centinaia di dispersi hanno avuto origine dal crollo di un ghiacciaio. A confermarlo è l’Istituto geologico statunitense, secondo cui il collasso ha innescato una violenta colata di detriti, causando effetti catastrofici lungo il corso delle acque a valle.

Le motivazioni

Le devastanti inondazioni che hanno causato almeno 160 morti e centinaia di dispersi tra Nepal e Tibet sono state causate dal crollo di un ghiacciaio. Lo ha annunciato ufficialmente l’Istituto geologico statunitense secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 “è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle”.

Fonte Ansa