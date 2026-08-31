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Alluvione in Nepal: si aggrava il bilancio delle vittime

Continua a crescere il numero delle vittime e dei dispersi in Nepal a seguito dell’alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa

Di redazione
Foto Vatican News

Sale a 903 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal dopo il crollo di un ghiacciaio nel distretto di Rasuwa, al confine con il Tibet. Le autorità riferiscono inoltre di 4.200 persone disperse. Una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango ha travolto villaggi, ponti, strade e impianti idroelettrici. Le operazioni di soccorso proseguono nonostante il maltempo.

Il bilancio

È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal mentre quelle disperse sono adesso 4.200: lo affermano le autorità del Paese himalayano, riprese dalla Bbc.

Fonte Ansa

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