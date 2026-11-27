Le agenzie delle Nazioni Unite, Fao e Programma alimentare mondiale (Pam), avvertono che la fame e l’insicurezza alimentare rischiano di aggravarsi a causa dei conflitti e di El Niño. Il loro ultimo rapporto sui punti critici della fame registra 16 aree, in aumento rispetto alle 13 di giugno. Si tratta di Africa australe, del Corridoio secco dell’America centrale e dell’Uganda nordorientale. Vanno ad aggiungersi ad altre, come alcune zone del Sudan e del Sud Sudan, a rischio carestia. In quattro punti critici su cinque considerati di massima preoccupazione è stata prevista o rilevata la catastrofe alimentare.

L’allarme

Conflitti, violenze e fenomeni climatici estremi rischiano di aggravare la fame nel mondo nei prossimi mesi. È l’allarme lanciato da Fao e Programma alimentare mondiale (Pam) nel nuovo rapporto sui punti critici della fame, pubblicato oggi. Sono 16 le aree individuate, rispetto alle 13 dello scorso giugno. Tra le nuove emergenze figurano l’Africa australe, il Corridoio secco dell’America centrale e l’Uganda nordorientale, dove gli effetti di El Niño minacciano raccolti e disponibilità alimentare.

Il rischio carestia

In Zimbabwe si prevede che fino a 3 milioni di persone dovranno affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, 2,6 milioni in Malawi e 1,8 milioni in Mozambico. Restano particolarmente preoccupanti Sudan, Sud Sudan, Somalia, alcune aree della Nigeria e Yemen, dove i conflitti continuano a rappresentare il principale fattore di crisi. In alcune zone del Sudan e del Sud Sudan è stato inoltre individuato un rischio di carestia. Nel complesso, in 4 dei 5 punti critici considerati di massima preoccupazione sono state rilevate o previste condizioni di catastrofe alimentare, la fase più grave della classificazione internazionale.

Aiuti e prevenzione

Fao e Pam chiedono interventi umanitari urgenti, accesso sicuro alle popolazioni colpite e maggiori risorse. Il piano congiunto di azione preventiva contro El Niño punta a proteggere 9 milioni di persone in 22 Paesi, intervenendo prima che gli effetti climatici compromettano ulteriormente raccolti, allevamenti e mezzi di sussistenza.

Fonte Agensir