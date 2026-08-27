Algeria: vasti incendi in corso nel nord del Paese

È salito ad almeno 12 morti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno devastando diverse aree del nord dell’Algeria. Le fiamme hanno colpito in particolare le province di Béjaïa, Jijel e Tizi Ouzou, provocando anche 54 feriti, sei dei quali in gravi condizioni. La situazione è resa ancora più critica dalle temperature eccezionali, prossime ai 50 gradi, e dai forti venti di scirocco. Le autorità hanno disposto evacuazioni, chiusure stradali e interruzioni precauzionali dell’elettricità nelle zone maggiormente esposte.

Gli incendi

È di almeno 12 morti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che hanno colpito diverse zone del nord dell’Algeria. Lo ha riferito il ministro dell’Interno e dei Trasporti, Saïd Sayoud, in visita d’urgenza nella provincia di Béjaïa, in Cabilia. Secondo il bilancio fornito dall’esponente del governo di Algeri, quattro persone hanno perso la vita nella provincia di Béjaïa, cinque a Jijel e tre a Tizi Ouzou. L’ospedale di Souk El Tenine, nella Wilaya di Béjaïa, ha inoltre ricevuto 54 feriti, sei dei quali versano in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile, oggi sono stati registrati complessivamente 159 incendi, circa 80 dei quali risultano ancora non domati.

Le cause

I roghi si sono sviluppati in concomitanza con un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo, e con forti e pericolose raffiche di scirocco che soffiano da oltre 24 ore. Le fiamme hanno inoltre imposto la chiusura al traffico di diverse autostrade e strade nazionali, in particolare nelle province di Jijel, Béjaïa e Annaba. In via precauzionale, le autorità hanno disposto anche l’interruzione della corrente elettrica per decine di migliaia di abitazioni, soprattutto nelle aree interessate dalle fiamme e in prossimità delle linee ad alta tensione, per scongiurare ulteriori rischi.

Fonte Ansa