Alaska: aereo charter precipita con otto persone a bordo

Un aereo charter con otto persone a bordo è precipitato nell’Alaska occidentale, vicino a una remota stazione radar militare. Il velivolo, un Cessna 441, era partito da Anchorage e stava raggiungendo Cape Newenham, a circa 720 chilometri di distanza. Lo schianto è avvenuto nei pressi di una pista di atterraggio utilizzata per accedere al sito radar. A bordo c’erano sei passeggeri e due piloti. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

L’incidente

Un aereo charter con otto persone a bordo è precipitato vicino a una remota stazione radar nell’Alaska occidentale. Lo hanno riferito – come riporta la Cnn – funzionari dell’aviazione federale statunitense. Secondo le prime informazioni il velivolo – un Cessna 441 – era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 chilometri a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione, nei pressi di una pista di atterraggio dell’aeronautica militare che fornisce accesso al sito radar. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, sei passeggeri e due piloti.

Fonte Ansa