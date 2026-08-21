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Alaska: aereo charter precipita con otto persone a bordo

Il Cessna 441 era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham. L'incidente è avvenuto nei pressi di una remota stazione radar

Di redazione
Foto di Josiah Farrow su Unsplash

Un aereo charter con otto persone a bordo è precipitato nell’Alaska occidentale, vicino a una remota stazione radar militare. Il velivolo, un Cessna 441, era partito da Anchorage e stava raggiungendo Cape Newenham, a circa 720 chilometri di distanza. Lo schianto è avvenuto nei pressi di una pista di atterraggio utilizzata per accedere al sito radar. A bordo c’erano sei passeggeri e due piloti. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

L’incidente

Un aereo charter con otto persone a bordo è precipitato vicino a una remota stazione radar nell’Alaska occidentale. Lo hanno riferito – come riporta la Cnn – funzionari dell’aviazione federale statunitense. Secondo le prime informazioni il velivolo – un Cessna 441 – era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 chilometri a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione, nei pressi di una pista di atterraggio dell’aeronautica militare che fornisce accesso al sito radar. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, sei passeggeri e due piloti.

Fonte Ansa

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