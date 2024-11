Al Jazeera, bombardata una scuola a Gaza

Secondo quanto appreso da Al Jazeera, alcuni aerei da caccia dell’aviazione israeliana hanno colpito un edificio scolastico a Gaza, causando quattro morti. L’istituto scolastico in oggetto era già stato attaccato nello scorso mese di agosto ed erano decedute cento persone.

L’attacco

Quattro morti in un attacco israeliano contro un edificio scolastico a Gaza. Lo riporta Al Jazeera secondo cui gli aerei da caccia hanno colpito la scuola di al-Tabin, “rifugio per sfollati” nella città di Gaza. Un numero imprecisato di persone risulta ancora disperso e altre sono rimaste ferite. La scuola di Al-Tabin è stata teatro di un attacco israeliano ad agosto, in cui sono morte più di cento persone, tra cui molte donne e bambini.

Fonte: Ansa