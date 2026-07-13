Agroalimentare europeo: dieci Paesi chiedono di mantenere le risorse per la promozione

Dieci Paesi dell’Unione Europea, guidati dall’Italia, chiedono a Bruxelles di riconsiderare il previsto taglio delle risorse destinate alla promozione dei prodotti agroalimentari europei nel 2027. L’appello arriva durante il Consiglio Agricoltura e Pesca, con l’obiettivo di salvaguardare una politica ritenuta strategica per sostenere le esportazioni, aprire nuovi mercati e rafforzare la competitività delle imprese in una fase segnata da instabilità geopolitica, crescente concorrenza internazionale e forte volatilità economica.

L’appello

Non indebolire l’ambizione finanziaria della politica di promozione dei prodotti agroalimentari dell’Ue nel 2027. È l’appello rivolto alla Commissione europea dall’Italia, con il sostegno di Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna, che hanno promosso una discussione informale tra i punti ‘vari ed eventuali’ al Consiglio Agricoltura e Pesca in corso oggi a Bruxelles. Lo scorso 23 giugno la Commissione europea ha presentato i primi orientamenti guida del programma di lavoro per il 2027. Secondo le dieci capitali, la proposta prevede un “taglio significativo” delle risorse destinate ai programmi di promozione ‘Simple’ e ‘Multi’, che scenderebbero a 112 milioni di euro dai 160 milioni previsti per il 2026.

Le dichiarazioni

“Pur condividendo gli obiettivi individuati dalla Commissione per il programma di lavoro annuale 2027, riteniamo che il livello previsto di risorse non appaia coerente con tali ambizioni”, si legge nel documento preparatorio alla riunione. “La prevista riduzione delle risorse potrebbe incidere negativamente sulla capacità della politica di promozione di sostenere la diversificazione dei mercati, rafforzare la resilienza degli operatori e accompagnare il settore agroalimentare europeo in un contesto globale caratterizzato da crescente volatilità, instabilità geopolitica e forte pressione competitiva”, avvertono i dieci Paesi, invitando la Commissione a “riflettere ulteriormente sugli stanziamenti finanziari previsti per il 2027, tenendo debitamente conto della necessità di preservare l’efficacia e l’ambizione della politica di promozione dell’Unione”. La discussione è prevista nel pomeriggio.

Fonte Ansa