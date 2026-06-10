Esteri

Afghanistan: raid pakistani nelle aree di confine

Nuova escalation lungo la frontiera tra Kabul e Islamabad, le vittime sono almeno 13

Di redazione
Foto di Joel Heard su Unsplash

Nuove tensioni hanno infiammato il confine tra Afghanistan e Pakistan, dove una serie di bombardamenti attribuiti all’esercito pakistano ha causato la morte di almeno 13 persone. Secondo le autorità talebane, gli attacchi avrebbero colpito abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika, provocando la morte di 11 bambini, una donna e un anziano. L’episodio rappresenta il più grave delle ultime settimane e riaccende i timori di un’ulteriore escalation tra Kabul e Islamabad dopo mesi segnati da scontri armati e centinaia di vittime civili.

I bombardamenti

Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito mercoledì da funzionari locali e governativi. “Nella notte l’esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano”, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid su X. L’esercito pakistano non ha al momento commentato quanto accaduto.

La tensione

Questi attacchi sono i più letali delle ultime settimane. Una relativa calma era tornata nella zona di confine dopo gli scontri sporadici che avevano portato allo scoppio di una guerra aperta tra i due paesi alla fine di febbraio. Almeno 372 civili afghani sono stati uccisi nelle violenze tra il 1° gennaio e il 31 marzo, secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato a metà maggio.

Fonte Ansa

Articolo precedente
Beato Mosè Tovini, il sacerdote dell’umiltà e della dedizione ai seminaristi

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE