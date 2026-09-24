Esteri

Afghanistan: raid aereo pakistano su Kandahar

Un attacco ha colpito la seconda città dell’Afghanistan, dove risiede il leader supremo dei talebani. Il raid si inserisce nel quadro delle tensioni tra Kabul e il vicino Pakistan

Di redazione
Foto Vatican News

La città di Kandahar, nel sud dell’Afghanistan, è stata colpita da un raid aereo, secondo quanto riferito da un residente all’AFP. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione tra le autorità afghane e il Pakistan, con diverse città del Paese già interessate quest’anno da raid aerei provenienti dal territorio pakistano.

Esplosione e incendio nel centro di Kandahar

La città di Kandahar, nel sud dell’Afghanistan, è stata colpita da un raid aereo, secondo quanto riferito da un residente all’AFP. Il testimone ha sentito il rumore di un aereo a reazione, seguito da una forte esplosione, e ha visto un incendio nel centro della seconda città più grande del paese, dove risiede il leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada.

Le tensioni con il Pakistan

Quest’anno, diverse città afghane, tra cui Kandahar, sono state prese di mira da raid aerei provenienti dal vicino Pakistan, in conflitto con le autorità di Kabul.

Fonte Ansa

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