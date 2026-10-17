Afghanistan, la crisi umanitaria peggiora tra fame e violazioni dei diritti

La crisi umanitaria in Afghanistan continua ad aggravarsi, mettendo a rischio milioni di persone, in particolare i bambini e le fasce più vulnerabili della popolazione. Alla crescente insicurezza alimentare si aggiungono il deterioramento delle condizioni sanitarie, la riduzione degli aiuti internazionali e le gravi violazioni dei diritti umani. Le prospettive per i prossimi mesi sono preoccupanti: l’arrivo dell’inverno potrebbe ampliare ulteriormente i bisogni umanitari, mentre donne e ragazze restano private di diritti fondamentali, a partire dall’accesso all’istruzione.

L’emergenza alimentare rischia di aggravarsi durante l’inverno

La crisi alimentare in Afghanistan raggiunge livelli record: 15,9 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare acuta e 3,4 milioni si trovano in condizioni di emergenza. Secondo il rapporto della Classificazione integrata della sicurezza alimentare (Ipc), la situazione è destinata a peggiorare nei mesi invernali: tra novembre e aprile, le persone in condizioni di crisi o emergenza potrebbero salire a 19,2 milioni. La malnutrizione acuta colpisce duramente i più piccoli: nel 2027, 4,04 milioni di bambini sotto i 5 anni potrebbero aver bisogno di cure. A pesare sono le difficoltà economiche, le carenze nei servizi igienico-sanitari e la riduzione degli aiuti umanitari. Il Programma alimentare mondiale (Pam) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) chiedono finanziamenti urgenti per garantire assistenza alimentare, sostegno all’agricoltura e interventi contro la malnutrizione.

Diritti umani sempre più a rischio

Parallelamente, un rapporto della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) denuncia il continuo deterioramento dei diritti umani tra luglio e settembre, con gravi restrizioni soprattutto per donne e ragazze, ancora escluse dall’istruzione oltre la sesta classe. Documentati anche arresti arbitrari, punizioni corporali pubbliche e limitazioni alla libertà di stampa e di manifestazione. Il quadro restituisce una crisi umanitaria e dei diritti fondamentali che richiede un intervento internazionale urgente.

Fonte Agensir