Afghanistan: bombardamenti pakistani nelle regioni orientali del Paese

Il Pakistan ha lanciato nella notte una serie di attacchi aerei contro obiettivi nell’Afghanistan orientale, causando almeno 25 vittime. Secondo il governo di Islamabad, i raid hanno preso di mira basi di gruppi militanti ritenuti responsabili di recenti attacchi sul territorio pakistano. Le operazioni hanno interessato tre province di confine e rappresentano un nuovo episodio di tensione tra i due Paesi.

I raid

Il Pakistan ha effettuato nella notte alcuni attacchi aerei nell’Afghanistan orientale contro i militanti, provocando 25 morti. Lo ha comunicato il ministro dell’Informazione pakistano precisando che i raid sono stati condotti in risposta ad attacchi mortali.

Gli obiettivi

“Tre obiettivi nelle province di Paktia, Paktika e Kunar sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione” ha detto Attaullah Tarar in una dichiarazione, riferendosi a tre province dell’Afghanistan orientale.

Fonte Ansa