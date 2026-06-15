Accordo Usa-Iran, Ue: “Ora le armi devono tacere”

L’Unione Europea esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, considerandolo un passo significativo verso la distensione in Medio Oriente. I principali rappresentanti delle istituzioni europee invitano le parti a dare piena e rapida attuazione agli impegni assunti, sottolineando l’importanza del dialogo e del rispetto del diritto internazionale. Secondo Bruxelles, l’intesa può rappresentare l’inizio di una nuova fase di stabilità politica, economica e diplomatica per l’intera regione.

Le dichiarazioni

L’Unione Europea dà il benvenuto all’accordo Usa-Iran e ne chiede l’attuazione in pieno quanto prima. È quanto dichiarano i vertici dell’Ue – Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaja Kallas nelle loro dichiarazioni. “Ora le armi devono tacere e le divergenze in sospeso devono essere risolte con mezzi pacifici, in conformità con il diritto internazionale”, ha notato Costa, presidente del Consiglio Europeo. “È fondamentale per la stabilità regionale e l’economia globale, apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente”, ha detto Von der Leyen. “Siamo a una potenziale svolta“, ha concluso Kallas.

Fonte Ansa