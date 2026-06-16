Accordo Usa-Iran: perplessità della Cia sulle disponibilità di Teheran

L’ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran si scontra con nuove valutazioni dell’intelligence americana. Secondo indiscrezioni, la Cia avrebbe informato Donald Trump che Teheran non sarebbe pronta ad accettare le principali richieste avanzate da Washington. Ai dubbi del direttore John Ratcliffe si aggiungono quelli del segretario di Stato Marco Rubio e del capo del Pentagono Pete Hegseth, alimentando lo scetticismo sull’esito dei negoziati.

Le indiscrezioni

La Cia ha raccolto informazioni di intelligence che sollevano seri dubbi sulla disponibilità dell’Iran a concedere le aperture chieste dagli Stati Uniti in un eventuale accordo definitivo. Lo ha riferito, secondo quanto riportato da Axios, il capo della Cia John Ratcliffe a Donald Trump e altri funzionari dell’amministrazione. Ratcliffe non è comunque l’unico scettico, anche il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth hanno sollevato timori ed espresso preoccupazioni sull’Iran.

Fonte Ansa