Esteri

Accordo Usa-Iran: perplessità della Cia sulle disponibilità di Teheran

L'intelligence americana mette in guardia sulla reale disponibilità di Teheran, mentre aumentano le perplessità anche ai vertici dell'amministrazione

Di redazione
Foto di pouriyashahmansouri da Pixabay

L’ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran si scontra con nuove valutazioni dell’intelligence americana. Secondo indiscrezioni, la Cia avrebbe informato Donald Trump che Teheran non sarebbe pronta ad accettare le principali richieste avanzate da Washington. Ai dubbi del direttore John Ratcliffe si aggiungono quelli del segretario di Stato Marco Rubio e del capo del Pentagono Pete Hegseth, alimentando lo scetticismo sull’esito dei negoziati.

Le indiscrezioni

La Cia ha raccolto informazioni di intelligence che sollevano seri dubbi sulla disponibilità dell’Iran a concedere le aperture chieste dagli Stati Uniti in un eventuale accordo definitivo. Lo ha riferito, secondo quanto riportato da Axios, il capo della Cia John Ratcliffe a Donald Trump e altri funzionari dell’amministrazione. Ratcliffe non è comunque l’unico scettico, anche il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth hanno sollevato timori ed espresso preoccupazioni sull’Iran.

Fonte Ansa

Articolo precedente
Santi Quirico e Giulitta, testimoni di Cristo fino al martirio
Prossimo articolo
Cuba, il turismo crolla: arrivi dimezzati nell’anno in corso

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE