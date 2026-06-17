Accordo Usa-Iran, G7: “Pronti a contribuire alla sua attuazione”

Il G7 esprime pieno sostegno all’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, definendolo un passo significativo verso la stabilità regionale e assicurando la disponibilità a favorirne l’attuazione. In una dichiarazione congiunta, i leader sottolineano anche l’importanza dell’iniziativa multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per ripristinare la sicurezza nello Stretto di Hormuz, tutelare il traffico marittimo commerciale e sostenere le operazioni di sminamento dell’area.

Le dichiarazioni

I leader del G7 accolgono “con favore l’annuncio dell’accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump, con il sostegno dei Paesi mediatori” e ne sostengono l’attuazione “pronti a contribuire”. Lo si legge in una dichiarazione. “Abbiamo convenuto che l’iniziativa di difesa multinazionale e indipendente guidata da Francia e Regno Unito può svolgere un ruolo importante nel facilitare la ripresa del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, proteggendo le navi mercantili, rassicurando gli operatori del trasporto marittimo commerciale e sostenendo la verifica della rimozione di tutte le mine”.

Fonte Ansa