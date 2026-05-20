Accordo Ue-Usa sui dazi: raggiunta l’intesa preliminare al Parlamento europeo

L’Unione europea compie un passo avanti verso l’attuazione dell’accordo commerciale siglato con gli Stati Uniti nell’estate 2025. Deputati europei e Stati membri hanno infatti raggiunto un’intesa provvisoria sulle disposizioni tariffarie previste dalla dichiarazione congiunta Ue-Usa. L’annuncio è arrivato dalla presidenza cipriota dell’Ue. .

L’annuncio

I deputati europei e gli Stati membri dell’Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per l’attuazione dell’accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell’Ue.

Le dichiarazioni

“Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sull’attuazione delle disposizioni tariffarie della Dichiarazione congiunta Ue-Usa adottata il 21 agosto 2025″, ha affermato la presidenza in una dichiarazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l’Ue con nuove tariffe se l’accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio.

Fonte Ansa