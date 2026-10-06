7 ottobre, tre anni dopo

In tre anni il volto del Medio Oriente è drammaticamente cambiato, in una tensione che non si è ancora allentata. La mattina del 7 ottobre 2023 Israele è stato svegliato dall’orrore del massacro perpetrato nel sud del Paese dai miliziani di due organizzazioni palestinesi, Hamas e la Jihad islamica, in cui hanno perso la vita 1.300 persone e in 250 sono stati presi ostaggi. A quegli attacchi è seguita la reazione militare israeliana diretta sulla Striscia di Gaza, che 1.096 giorni dopo affronta una gravissima crisi umanitaria. La situazione si è rapidamente allargata fino ad arrivare alla guerra di Washington e Tel Aviv con l’Iran, il cui esito diretto al momento è il blocco dello stretto di Hormuz, snodo strategico del commercio mondiale, soprattutto petrolifero.

Il massacro del 7 ottobre

Alle 6.29 del 7 ottobre 2023 gli uomini dei movimenti islamisti palestinesi assaltano, coperti dai missili lanciati da Gaza, diversi villaggi e kibbutz vicini al confine, Sderot, Nir Oz, Be’eri, Ofakim, Kfar Aza, e il festival Supernova nel deserto del Negev. L’Operazione Diluvio di Al-Aqsa, com’è stata denominat, l’aggressione, uccide circa 1.300 israeliani tra militari e civili, tra cui molte persone anziani e bambini, mentre 250 vengono preso in ostaggio dai miliziani. Nelle settimane successive l’esercito israeliano attacca la Striscia di Gaza, penetrando sempre più a fondo, con migliaia di palestinesi costretti a fuggire verso la frontiera egiziana. Ad oggi, secondo le Nazioni Unite, Gaza è in macerie: il 92% degli edifici è stato distrutto o danneggiato.

Il conflitto si allarga

Il 2024 è segnato dall’ampliamento del conflitto. Mentre susseguono i raid di Hamas e dell’Idf, per la prima volta la Repubblica islamica dell’Iran attacca Israele. Nella notte tra il 13 e il 14 aprile Teheran lancia missili e droni contro lo Stato ebraico, in risposta ad alcune operazione israeliane contro funzionari di Teheran nella regione, che le difese di Tel Aviv avrebbero in gran parte intercettato. Il 31 luglio il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, viene ucciso mentre si trova in Iran per partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Meno di due mesi dopo muore in un raid israeliano su Beirut, la capitale del Libano, il leader della forza paramilitare sciita libanese Hassan Nasrallah, e pochi giorni dopo Israele attacca il Paese dei cedri, da cui non lo separa un confine riconosciuto ma una linea di demarcazione, detta Blue Line, sorvegliata dalla missione UNIFIL, la forza di interposizione dell’Onu. La mediazione statunitense porta a un primo cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele.

Escalation e annunci

L’anno successivo oscilla tra i poli dell’escalation e degli annunci di accordo, presto violati. Il 19 gennaio scatta un’intesa per la tregua e lo scambio di prigionieri tra lo tra Stato di Israele e Hamas, seguita dalla ripresa dei bombardamenti su Gaza, dove oltre un milione di palestinesi è sfollato, a marzo. A giugno scoppia la guerra dei 12 giorni tra Tel Aviv e Teheran, conclusa dall’intervento statunitense che con l’Operazione Martello di mezzanotte attacca tre siti nucleari iraniani. La situazione nella Striscia continua ad aggravarsi: le Nazioni Unite, sulla base dei rapporti dell’Integrated Food Security Phase Classification, dichiara la carestia in diverse aree di Gaza, con la malnutrizione che si diffonde soprattutto tra i bambini. Il presidente degli Stati Uniti Trump preannuncia un accordo di pace: tra le fine di settembre e l’inizio di ottobre presenta un piano in 20 punti che prevede, tra le altre cose, il rilascio degli ostaggi, il disarmo di Hamas, la fine dell’offensiva israeliana a Gaza, il ritiro dell’Idf e un Board of Peace per la gestione della Striscia. Insieme al cessate il fuoco arrivano i camion di aiuti umanitari.

La guerra Usa-Israele-Iran

Nel 2026 la tensione torna a salire tra Stati Uniti, Israele e Iran. Dopo giorni di ultimatum di Trump a Teheran per porre fine al programma nucleare iraniano, il 28 febbraio un primo attacco preventivo israeliano e un secondo statunitense colpiscono diverse città della Repubblica islamica. La rappresaglia iraniana è fatta di raid, supportata anche dagli alleati yemeniti Houthi, e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, che rischia di frenare la crescita economica mondiale mentre fa salire il prezzo del petrolio. In riprendono le ostilità tra Israele ed Hezbollah, fino all’inizio di una serie di cessate il fuoco tra le parti raggiunti con l’intermediazione di Washington. In questi mesi, si susseguono di colloqui, tenutisi anche a Roma, per arrivare un’intesa che prevede il ritiro graduale dello Stato ebraico da alcune “zone pilota” e il successivo dispiegamento dell’esercito libanese, incaricato di verificare che siano libere da armi e infrastrutture di Hezbollah. A fine settembre, all’Assemblea Generale dell’Onu, viene presentato un primo piano da 2,4 miliardi per la ricostruzione di Gaza, dove secondo le organizzazioni internazionali la situazione sanitaria è catastrofica.