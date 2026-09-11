11 settembre, Trump: “Non dimenticheremo i nomi delle vittime”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump partecipa alla cerimonia commemorativa dell’11 settembre al Pentagono, dov’è prevista la lettura delle 125 persone che hanno perso la vita nell’attacco nello schianto del volo 77 American Airlines. “Non dimenticheremo mai i loro nomi”, ha detto Trump.

Non dimenticare

“Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa: non dimenticheremo mai, mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. L’unica opzione è la vittoria. Combattiamo con determinazione, combattiamo per vincere”. Lo ha detto Donald Trump, parlando al Pentagono alla cerimonia commemorativa dell’11 Settembre.

Proteggeremo il Paese

“Proteggeremo questo Paese e le sue libertà per ogni generazione futura, lo proteggeremo come mai prima d’ora. Per chiunque l’abbia vissuto, nessuna parola potrebbe rendere giustizia all’angoscia di quel giorno”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando al Pentagono nel corso della cerimonia commemorativa degli attentati dell’11 Settembre.

Le vittime dello schianto al Pentagono

La prima parte della cerimonia prevede la lettura dei nomi delle 125 persone che hanno perso la vita l’11 Settembre del 2001, a seguito del volo 77 American Airlines abbattutosi sul Pentagono. Nello schianto, avvenuto alle 9:37, morirono anche tutti i 59 passeggeri a bordo. Trump ha fatto il saluto militare durante l’esecuzione dell’inno nazionale statunitense.

Fonte Ansa