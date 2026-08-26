Welfare e salute, tutelare le cure per rafforzare la coesione sociale

Il sistema di welfare svolge un ruolo essenziale nel garantire il diritto alla cura, ridurre le diseguaglianze e contrastare la povertà. Purtroppo, però, i numeri più recenti, non lasciano dubbi: un cittadino su dieci, ovvero 5,8 milioni di persone, rinuncia a cure e esami diagnostici, a causa delle liste d’attesa del sistema pubblico, o dei costi proibitivi dell’alternativa privata e, di conseguenza, sempre più persone faticano a ottenere cure adeguate, mentre il costo della sanità pesa in maniera crescente sui bilanci familiari. Non sono semplici statistiche, ma la testimonianza di un malessere diffuso che tocca milioni di cittadini. La spesa sanitaria pagata direttamente dalle famiglie è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, mentre la copertura offerta dal Servizio Sanitario Nazionale si è progressivamente assottigliata, scaricando sui cittadini una fetta sempre più grande dei costi. Oggi quasi metà delle spese mediche complessive grava sulle tasche dei singoli, un dato in netto aumento rispetto al passato: curarsi sta diventando, per molti, un onere economico quasi insostenibile.

Gli effetti sul piano sociale sono sotto gli occhi di tutti. Un numero crescente di nuclei familiari rinuncia a visite specialistiche, controlli diagnostici o cure per l’impossibilità di sostenerne la spesa. Le categorie più colpite sono quelle già fragili: persone anziane, chi ha un lavoro precario, i disoccupati e i bambini che vivono in povertà assoluta. Molti minori non riescono ad avere accesso costante alle cure di cui hanno bisogno, mentre un’ampia parte della popolazione rinvia o abbandona del tutto percorsi sanitari essenziali. In una nazione che pone l’uguaglianza tra i propri valori democratici fondanti, tutto ciò rappresenta una contraddizione grave.

A peggiorare il quadro si aggiungono criticità strutturali ormai radicate. Le strutture ospedaliere pubbliche soffrono la carenza di personale medico e infermieristico, poiché sempre più professionisti preferiscono spostarsi verso il settore privato, dove trovano condizioni economiche e contrattuali più vantaggiose. Questo svuotamento di risorse umane danneggia la qualità dell’assistenza e allunga ulteriormente le liste d’attesa.

A questo si aggiunge il crescente squilibrio tra le diverse aree del Paese: numerosi cittadini meridionali sono costretti a trasferirsi al Nord per ricevere cure appropriate, alimentando una vera e propria fuga sanitaria che impoverisce intere regioni e accresce le disparità territoriali del nostro sistema di welfare.

Davanti a un quadro simile, è necessario un cambiamento netto di rotta. La tutela della salute e, più in generale, del sistema di welfare, sono dei diritti costituzionali che devono essere garantiti a tutti, senza distinzioni legate al reddito o alla zona di residenza. Proteggere la sanità pubblica e il nostro modello di welfare, le cui basi sono state poste dai padri costituenti, equivale a proteggere il senso stesso di comunità, coesione sociale e il principio del bene comune senza compromessi.