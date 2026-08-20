Violenza giovanile: punire non basta, servono educazione e responsabilità

C’è una violenza giovanile che non può più essere archiviata come una serie di “bravate”. A Foggia tre minorenni, due quindicenni e un tredicenne, sono stati individuati per il pestaggio di un diciannovenne per “divertirsi e prevaricare”. A Bari, nel 2024, due adolescenti che praticavano arti marziali sono stati accusati di avere massacrato un quindicenne, ferendolo gravemente. Ad Aversa, nel 2025, la madre di un quattordicenne pestato denunciò che uno degli aggressori praticava arti marziali. In Abruzzo giorni fa un genitore accorso a difendere propri figli aggrediti è stato ucciso di botte.

Episodi diversi, che non autorizzano la criminalizzazione delle palestre: le arti marziali, quando hanno maestri, insegnano disciplina, rispetto e controllo della forza. Perciò inquieta vedere una competenza nata per governare il corpo trasformata in strumento di sopraffazione.

Ma fermarsi alla cronaca significa non capire una spia bene rossa. Il problema non sono solo i giovani che picchiano. È il vuoto nel quale troppi giovani stanno imparando a diventare adulti.

I ragazzi hanno spesso una lettura radicale delle contraddizioni che incontrano. Chiedono coerenza agli adulti e trovano opportunismi; cercano ideali e ricevono slogan; domandano futuro e sentono parlare di precarietà, guerre, paura. Quando non riescono a dare un nome ai propri tormenti, rabbia e risentimento possono diventare identità. Il branco offre appartenenza, la forza procura riconoscimento, la violenza regala l’illusione di contare.

La domanda ora riguarda gli adulti. Partiti, sindacati, associazioni, parrocchie, scuole, società sportive, istituzioni: siamo capaci di offrire luoghi nei quali un ragazzo possa discutere, dissentire, assumersi responsabilità, incontrare un maestro credibile? O abbiamo chiuso le officine della partecipazione, lasciando aperte soltanto le vetrine del consumo e le piazze dei social?

In passato ci sono stati buoni e cattivi maestri. Oggi il rischio peggiore è non averne affatto. Un giovane senza interlocutori non diventa violento, ma può diventare indifferente, cinico o ribelle senza una causa. Ed è una sconfitta collettiva.

Servono palestre che insegnino ogni limite; scuole che discutano il presente; associazioni che affidino responsabilità vere; volontariato, cultura, sport e politica come esperienze di comunità. Bisogna riaprire circoli, laboratori, campi sportivi e luoghi di confronto. Ed occorrono adulti presenti, non solo finanziatori.

Chi aggredisce deve rispondere. Ma una società che sa soltanto punire dopo aver abbandonato prima ha già perso metà della battaglia.

La questione giovanile è la misura del futuro del Paese. Non ci sarà prospettiva senza giovani allenati alla partecipazione e alla fatica comune. Se non riempiamo con intelligenza il tempo della loro formazione, qualcun altro riempirà quel vuoto magari con il culto della forza. E allora non chiediamoci soltanto perché un ragazzo abbia alzato il pugno. Chiediamoci dove eravamo noi adulti mentre imparava che quello era l’unico modo per farsi ascoltare.