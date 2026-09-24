Viaggio al cuore dell’Europa

Sarà un successo, questo è sicuro. Resterà solo da scegliere le foto simbolo del quinto viaggio internazionale di Leone XIV e probabilmente la scelta cadrà sulla messa a Place de la Concorde, sabato 26 settembre: una marea umana che riempie la più grande piazza di Parigi, inonda l’avenue dei Champs-Elysées, lambisce il lungo Senna e il museo del Louvre…Oltre seicentomila i fedeli già iscritti, più quelli che si aggiungeranno in modo spontaneo nelle ultime ore.

Ma insieme ai numeri a rendere “storica” la cerimonia è proprio la scelta del luogo: nessun Papa aveva celebrato la messa nell’antica Place de la Révolution, dove i giacobini istallarono la ghigliottina, e il popolo di Parigi vide rotolare la testa di oltre un migliaio di nobili, tra cui il re Luigi XVI e la regina Maria Antonietta. Sembrava allora, agli illuministi rivoluzionari, che la religione appartenesse ormai ad un’età minore della storia ed ecco, ora, il capo terreno di quel cattolicesimo deriso radunare attorno all’eucarestia una folla straripante.

Suggestioni storiche, simbolismi; fuorvianti se volessero ingabbiare la visita del Papa in uno schema revanscista, anacronistico e fuori luogo. Leone non vola in Francia a vendicare la storia, va a confermare la fede dei fedeli; una minoranza, quella che va in chiesa, una società che resta ampiamente secolarizzata ma con dei segni di risveglio, specie fra i più giovani, che il Papa cercherà di cogliere e valorizzare. Incontrandoli venerdì sera nello Stade de France (attesi in 70mila) e poi, in modo più specifico, con “catecumeni e neofiti”, sabato mattina, presso l’Istituto cattolico di Parigi. Dati sorprendenti: 21.386 nuovi battezzati totali (tra adulti e adolescenti) nella sola veglia pasquale del 2026, un incremento di circa il 20% rispetto all’anno precedente.

Visita con un programma fittissimo. Solo tre giorni ma come se fossero tre visite in una. Altri scatti storici, da incorniciare: a Parigi, oltre gli eventi citati, i vespri celebrati nella restaurata basilica di Notre Dame de Paris e la conferenza presso l’Unesco, capitale mondiale della cultura. A Lourdes, la preghiera nella grotta delle apparizioni, la processione serale con i flambeaux, l’incontro privato con alcune vittime di abusi compiuti dal clero. A far discutere, in tale contesto, è la decisione dei vescovi francesi di coprire con dei pannelli i vasti mosaici realizzati nella facciata del santuario da padre Marko Ivan Rupnik, finito poi sotto accusa per molestie sessuali nei confronti di alcune novizie. Decisione controversa. Caravaggio assassinò un uomo – ragionano i perplessi – si dovrebbero nascondere allo stesso modo i suoi meravigliosi dipinti nelle chiese di Roma?

A Metz, infine, terza ed ultima tappa, l’omaggio di Leone XIV a Robert Schuman, politico francese in odore di santità, pioniere dell’unità europea. Cresciuto in una regione, l’Alsazia-Lorena, annessa dalla Germania dopo la guerra franco-prussiana del 1870 e poi tornata definitivamente francese dopo il secondo conflitto mondiale, Schuman fu il primo a battersi per la riconciliazione fra i due popoli. Insieme al tedesco Konrad Adenauer e all’italiano Alcide De Gasperi diede vita al primo embrione della comunità europea. Metz, luogo ideale per parlare al cuore di un’Europa di nuovo minacciata dai nazionalismi, con il timore di una nuova guerra a incupire l’orizzonte e un bisogno di pace che il Papa intercetta e si sforza di tenere vivo nello scenario internazionale.