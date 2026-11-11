Vertici di Dublino, sicurezza e cooperazione al centro del confronto

Almeno per due giorni le questioni legate alla Legge di Bilancio e alla sicurezza interna, con particolare attenzione agli attacchi informartici, saranno di stretta competenza dei ministri direttamente coinvolti, visto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a Dublino al vertice della Comunità Politica Europea (CPE) e al successivo Consiglio europeo informale, in programma rispettivamente giovedì 12 e venerdì 13 novembre. I titoli di testa dei due appuntamenti istituzionali prevedono, in particolare quello di Dublino, il confronto fra i leader europei sui dossier strategici legati alla sicurezza e alla cooperazione continentale.

Al centro del dibattito, come richiesto formalmente dalla stessa Meloni in una lettera inviata al presidente del Consiglio Europeo, António Costa, c’è la necessità che l’Unione Europea si muova in modo compatto sul dossier ucraino, superando la frammentazione e i formati ristretti (come il “formato Berlino”) per parlare con una voce sola. L’obiettivo condiviso con il presidente Costa è porre le basi e avviare le discussioni su temi cruciali, per poi arrivare a deliberazioni concrete in occasione del Consiglio europeo formale in programma a dicembre. L’intenzione dell’Italia è di portare la discussione a Dublino a un punto decisivo, costruttivo nei termini e pragmatico nella forma, per arrivare a una decisione unitaria durante il Consiglio europeo ufficiale previsto per il prossimo mese. Un obiettivo possibile, sempre che vi sia la giusta unità d’intenti da parte di tutti i paesi. Perché il vero nodo da sciogliere sarà proprio questo.

“Se mi aspetto un accordo su un rappresentante speciale? La mia risposta è no, non me lo aspetto”, spiega un alto funzionario europeo, in vista del Consiglio europeo informale di Dublino. In agenda, infatti, ci sarà anche il dossier Ucraina, dopo le lettere inviate dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riguardo al rappresentante europeo nei negoziati di pace e dal cancelliere tedesco, Friedrich Merz sul finanziamento a Kiev per il 2027. “Naturalmente è del tutto naturale che anche i colloqui attualmente in corso ad Abu Dhabi entrano nel quadro”, specifica la fonte interna alla Ue. Il funzionario ricorda che “all’inizio del 2025, quando il presidente Trump è entrato in carica e quando è stato chiaro che gli Stati Uniti volevano una spinta verso negoziati di pace in Ucraina, il presidente del Consiglio europeo ha iniziato a consultare i leader sulla possibilità di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea che aveva un ruolo in quei negoziati.

La questione è poi stata discussa in Consiglio e l’esito è stato inconcludente: non c’’è stato accordo”, richiamando anche la discussione avvenuta al Consiglio europeo dello scorso giugno, in cui è stato definito che “quando le questioni sono legate a materie dell’Unione europea, sono le istituzioni, secondo i trattati, a dover rappresentare tali questioni”. “C’è un processo negoziale in corso, guidato dagli Stati Uniti, naturalmente insieme agli ucraini, e si è stabilito che l’Europa è presente in quel processo e che le istituzioni dell’Unione europea sono presenti”, prosegue la fonte, ammettendo che “questi confronti si sono svolti in formati diversi, a volte non sempre con le stesse istituzioni o gli stessi Paesi rappresentati”, per cui “è normale che queste domande emergano”. “Ciò che conta e che certamente ci rafforzerà, come Europa, è avere un messaggio coerente. Credo che sia questo il punto che il presidente del Consiglio Meloni solleva nella lettera: dobbiamo avere un messaggio concordato e coerente, e anche se quel messaggio arriva da più parti in Europa, deve essere coerente. E’ questo che gli darà forza”, conclude la fonte.

Dunque il ruolo della nostra premier sarà quanto mai strategico per trovare quella sintesi necessaria a ridare un ruolo chiave all’Europa. Va detto che la Meloni ha ribadito di non rivendicare il ruolo per se stessa o per l’Italia, ma di considerare inaccettabile che vengano negoziati impegni destinati a coinvolgere tutti gli Stati membri senza una preventiva investitura europea. La richiesta, in buona sostanza, è quella di affrontare la questione a Dublino, così da consentire al Consiglio europeo di dicembre di formalizzare una decisione, anche attraverso un coordinamento con Regno Unito, Norvegia e altri partner interessati del Regno. Alla vigilia dei vertici, Palazzo Chigi ha ribadito che molti elementi di un eventuale accordo di pace dipendono direttamente dalle decisioni europee, dalle garanzie di sicurezza alla ricostruzione dell’Ucraina, dal regime delle sanzioni contro Mosca al percorso di adesione di Kiev all’Ue. La partecipazione italiana, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, alla riunione preparatoria dei colloqui di Abu Dhabi ha rappresentato un primo riconoscimento del ruolo di Roma, senza tuttavia risolvere la questione di una rappresentanza comune.

Venerdì andrà in scena, invece, il Consiglio europeo informale, che riunirà i leader dei Ventisette sotto la presidenza di Antonio Costa. Il tema principale previsto ufficialmente all’ordine del giorno è l’intelligenza artificiale, alla quale sarà dedicato per la prima volta un confronto strategico specifico a livello di capi di Stato e di governo. Il presidente del Consiglio europeo ha spiegato nella lettera d’invito che l’obiettivo è valutare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per la crescita economica e la competitività’ europea, ma anche le trasformazioni che esse stanno producendo nelle società e nei sistemi produttivi. La due giorni di lavori irlandesi, quindi, sarà per la Meloni un’occasione per verificare se la richiesta italiana di una rappresentanza europea unica nei negoziati con Mosca possa tradursi in un percorso condiviso verso una decisione formale a dicembre. Una partita che si intreccia con quella, altrettanto complessa, sulle risorse finanziarie da destinare a Kiev e sulla capacità dell’Europa di assumere un ruolo autonomo nella definizione della propria sicurezza.