La vera grandezza: l’arte di riconoscere e apprezzare gli altri

Ogni essere umano ha un proprio ruolo nella storia del mondo. Questa è la volontà di Dio e il senso della nostra vocazione. È nostra responsabilità comune garantire che tutti siano in grado di svolgere questo compito. Non è facile, perché richiede prima il discernimento, cioè il riconoscimento della volontà di Dio nella propria vita, poi la convinzione e la determinazione, ed infine alcune condizioni esterne. In un’epoca in cui tutti pensano a se stessi, è molto facile non solo ignorare gli altri, ma addirittura rifiutarli e calpestarli. Perché ciò che conta sono solo io e i miei progetti. Altri – nella misura in cui li favoriscono. Questo pensiero è chiaramente contrario alla volontà di Dio, che ha un progetto per tutti e vuole che si realizzi. La consapevolezza di ciò è una prova fondamentale della nostra responsabilità esistenziale e spirituale. Si tratta di non vedere solo noi stessi e i nostri progetti, ma la totalità del progetto di Dio negli altri, sentendosi responsabili della loro realizzazione. In pratica, questo significa occuparsi dello sviluppo degli altri, dare loro spazio, creare le condizioni per il loro sviluppo. Quanto questo sia difficile e necessario oggi lo sappiamo fin troppo bene, vedendo come i più potenti, cioè, in pratica, i più spietati, perseguono i loro obiettivi dopo aver fatto del male agli altri.

La scena del Vangelo di oggi è una lezione importante in questo campo. Giovanni, pur avendo un ruolo di primo piano nella comunità di Israele, cede il passo al Signore Gesù, riconoscendo la sua superiorità. D’altra parte, il Signore Gesù riconosce il ruolo di Giovanni e a suo modo, almeno per un momento, diventa subordinato a lui. Questo scambio di preoccupazioni e di riconoscimento reciproco è molto toccante e significativo. Ecco due persone grandi e importanti che si fanno spazio a vicenda. Si tratta di qualcosa di più del sostegno reciproco. È il rispetto della volontà di Dio che si completa a vicenda nella missione. E che lezione significativa per noi: più ci si sente importanti, più si riconoscono e si valorizzano gli altri. Questa è la misura della vera grandezza. Anche quando uno ha una posizione importante e distrugge gli altri, significa che è solo molto piccolo.

Questo si vede molto chiaramente. Avvertiamo l’artificiosità della grandezza, che molto spesso egli stesso gonfia. La vera grandezza è proprio l’arte di riconoscere e apprezzare gli altri, la capacità di offrire gentilezza e bontà autentiche. Questo atteggiamento dà vita a una nuova qualità di relazione. Non conta più solo la relazione orizzontale reciproca, ma entrambe le parti sperimentano la presenza e l’azione dello Spirito. La volontà di Dio si rivela nella sua forma pura. Ognuno capisce meglio la sua vita. Sono momenti speciali, in un certo senso mistici, in cui smettiamo di guardare solo a noi stessi, ma attraverso gli altri vediamo Dio. E questa prospettiva si rivela molto più bella di tutte quelle che avevamo pensato per noi – anzi, l’unica per cui valga la pena vivere.

Qualcuno dirà che una situazione del genere era possibile solo quando due grandi santi si incontravano, come Giovanni Battista e il Signore Gesù. Piuttosto, intorno a noi ci sono persone empie, che il più delle volte approfittano della nostra gentilezza e prendono spazio per se stessi.

Un’osservazione valida. Dopo tutto, se guardiamo alla storia di Giovanni Battista e del Signore Gesù, essi sono morti per mano di persone che si sentivano minacciate dalla loro missione. Periscono perché hanno preteso spazio per Dio, il che significava privare i loro nemici di tutto ciò che avevano usurpato.

Quindi non è facile. La sensibilità alla volontà di Dio è un rischio e di solito una perdita, una sofferenza. Tuttavia, analizziamo meglio la storia di Giovanni Battista e del Signore Gesù. Alla fine, Dio abbraccia coloro che riconoscono la sua volontà contro coloro che la ignorano. Dio li difenderà, li libererà dalle mani dei loro persecutori. Ne sono convinti i salmi, ma anche la storia della salvezza. Non perdiamo quindi il coraggio. Sviluppiamo la nostra sensibilità all’azione di Dio negli altri. È proprio in proporzione a questa nostra difficile fedeltà che Dio ci verrà in aiuto.