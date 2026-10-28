Velare per svelare: educare il popolo a scrutare l’invisibile

Nella liturgia preconciliare esisteva un gesto che oggi può apparire incomprensibile: velare le immagini sacre. Durante la Settimana Santa si coprivano tutte le croci ed i crocifissi. In alcune chiese, le immagini sacre più venerate erano custodite dietro sportelli lignei, aperti soltanto nei giorni delle grandi feste. Il sacro, insomma, non era sempre esposto allo sguardo. Talvolta si sottraeva alla vista, per essere desiderato, atteso e contemplato.

Con il giusto intento di rendere la fede comprensibile a tutti, abbiamo progressivamente privilegiato la spiegazione, la visibilità, la presenza immediata. Se per pregare e amare bisogna conoscere, allora occorre mostrare tutto, spiegare tutto, mettere ogni cosa in evidenza. Ma siamo davvero sicuri che vedere di più significhi comprendere meglio? E che le parole, per quanto necessarie, possano esaurire il mistero?

Per molto tempo si è interpretata la pratica di velare le immagini come un espediente per mantenere il popolo nell’ignoranza, suggestionarlo attraverso il mistero o confondere la religione con la magia. Era una lettura figlia di una certa cultura intellettuale anticlericale, che talvolta ha finito per contagiare anche gli stessi cattolici, inducendoli a guardare con sospetto le forme della pietà tradizionale.

Eppure, se la Chiesa ha custodito per secoli questi gesti, forse vale la pena domandarsi se non contenessero anche una sapienza pedagogica oggi dimenticata.

Velare non significa necessariamente nascondere per impedire di capire. Può significare, al contrario, educare a guardare più profondamente. Ciò che non è immediatamente disponibile acquista valore; ciò che viene sottratto per un tempo limitato suscita attesa e desiderio. Il velo interrompe l’abitudine, risveglia l’attenzione e invita a cercare oltre la superficie.

Il teologo Joseph Ratzinger, nel capitolo 10 del suo libro Introduzione allo spirito della liturgia (2001), riflettendo sul significato delle immagini sacre, ricorda che esse non sono semplici rappresentazioni della realtà visibile, ma devono condurci oltre ciò che gli occhi possono percepire: «insegnarci un nuovo modo di vedere, che percepisce l’Invisibile nel visibile». L’immagine sacra, dunque, non è fatta soltanto per essere guardata, ma per aprire lo sguardo interiore alla contemplazione. È proprio qui che possiamo intuire anche il valore spirituale del velo: non impedire la visione, ma educarla; non nascondere il mistero, ma insegnare a cercarlo oltre l’immediatezza dello sguardo.

C’è una differenza tra vedere un’immagine e imparare ad abitarla interiormente. Quando un’immagine viene continuamente esposta, spiegata e accompagnata da parole, rischia di rimanere un oggetto davanti ai nostri occhi. Quando invece viene temporaneamente sottratta, siamo chiamati a custodirla nella memoria, a ricostruirla con il pensiero, a lasciarle uno spazio dentro di noi. Lo sguardo può così diventare contemplazione.

La fede, del resto, non consiste nel possedere tutte le risposte, ma nell’imparare a sostare davanti a un mistero che ci supera. Anche Dio non si lascia ridurre a ciò che possiamo vedere e comprendere. La tradizione cristiana ci ricorda che il visibile è una via verso l’invisibile, non il suo esaurimento.

Come recuperare, allora, questa sapienza senza rimpiangere il passato né rinunciare alla ricchezza della riforma liturgica? Non si tratta necessariamente di ripristinare ogni antica consuetudine, ma di riscoprirne il valore educativo. Si potrebbero valorizzare maggiormente il silenzio, l’attesa, la gradualità dei segni e le pause di raccoglimento. Si potrebbe imparare a non accompagnare ogni gesto con una spiegazione, lasciando che sia la liturgia stessa a parlare attraverso i suoi simboli.

Forse abbiamo bisogno di riscoprire che non tutto deve essere immediatamente visibile e che non tutto ciò che è visibile è già stato davvero contemplato.

Velare non significa sempre sottrarre il mistero alla comprensione, può anche essere un modo per “svelare”, per educare a una comprensione più profonda. Non per allontanare il popolo da Dio, ma per insegnargli a cercarlo anche oltre ciò che gli occhi possono vedere. Perché la preghiera comincia con uno sguardo, ma matura quando lo sguardo diventa silenzio, attesa e amore.