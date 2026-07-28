Vacanze a rate: quando il riposo delle famiglie diventa un lusso

Recenti dati ci dicono che, nei primi cinque mesi dell’anno, sono stati erogati prestiti personali destinati alle vacanze per un valore complessivo di circa 170 milioni di euro. Un dato che racconta molto più di una semplice tendenza finanziaria. Racconta, infatti, di un Paese nel quale anche il diritto a concedersi una settimana di riposo, soprattutto per una famiglia con figli, rischia di trasformarsi in una spesa difficile da sostenere. Gli italiani lavorano durante tutto l’anno, affrontando spesso ritmi gravosi, responsabilità e difficoltà economiche. Per questo, poter trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con i propri figli dovrebbe rappresentare una possibilità concreta, non un privilegio riservato a chi dispone di maggiori risorse economiche.

Eppure, il progressivo indebolimento del potere d’acquisto, unito all’aumento generalizzato dei prezzi, sta modificando profondamente anche il modo in cui le famiglie vivono il tempo libero. Il problema è evidente: mentre il potere d’acquisto diminuisce, crescono i costi delle strutture ricettive, dei ristoranti, dei trasporti e dei servizi balneari. Una settimana di vacanza per una famiglia composta da due adulti e un figlio minore può arrivare ormai a costare migliaia di euro, una cifra che per molti nuclei familiari rappresenta una spesa difficilmente compatibile con il bilancio domestico.

Così, le alternative diventano sempre più limitate. C’è chi rinuncia completamente alle vacanze, chi riduce il numero dei giorni, chi sceglie destinazioni meno costose e chi, tra i più fortunati, può contare sull’ospitalità di parenti o amici. Ma c’è anche chi ricorre al credito e chiede un prestito per potersi permettere una settimana di serenità. È proprio questo l’aspetto più preoccupante. Quando una famiglia è costretta a indebitarsi per finanziare una necessità non essenziale, ma ormai percepita come fondamentale per il proprio benessere, significa che qualcosa nel nostro modello economico e sociale non funziona. La vacanza non dovrebbe diventare un lusso o una concessione del credito al consumo. Il diritto al riposo, al tempo libero e alla possibilità di vivere momenti di condivisione familiare dovrebbe essere considerato parte integrante della qualità della vita. Se per concedersi una settimana di vacanza bisogna indebitarsi, il problema non è soltanto quanto costa andare in ferie: è quanto poco, oggi, valgono i nostri stipendi rispetto al costo della vita.