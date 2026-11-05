Uruguay, Argentina e Perù: Leone XIV nel continente della speranza

Sarà un crescendo di grandi folle e di emozioni personali il viaggio apostolico che Leone XIV si appresta a compiere in America latina, dal 6 al 16 novembre. Toccherà in ordine Uruguay, Argentina e Perù. Dieci giorni fittissimi di appuntamenti, uno sforzo fisico non comune. Un viaggio al quale il Papa non ha voluto rinunciare nonostante sia passato meno di un mese dall’operazione subita al polmone destro il 13 ottobre. Il ricovero al Gemelli è stato programmato e forse anticipato proprio per garantire il tempo minimo necessario per affrontare un volo transoceanico, con le fatiche dei numerosi spostamenti interni e i rischi legati agli sbalzi di altitudine. A Cuzca, nel Perù, raggiungerà quota 3.400 metri.

Viaggio degli affetti, un ritorno a casa. È noto il legame profondo che unisce Robert Prevost al Perù. Nella nazione andina il Papa ha trascorso la metà della sua vita sacerdotale. Prima come missionario, dal 1985 al 1999, poi come vescovo, dal 2014 al 2023. In tutto 22 anni. Era in Perù in occasione delle finora tre uniche visite di un Papa: con Wojtyla nel 1985 e nel 1988, con Bergoglio nel 2018. Un senso di appartenenza che lo ha portato a richiedere ed ottenere la cittadinanza peruviana. A Chiclayo, dove è stato vescovo lasciando tra i fedeli ricordi indelebili, l’accoglienza s’annuncia muy caliente.

Sarebbe sbagliato però ridurre questa visita alla sola dimensione personale-affettiva. Non si tratterà di un semplice amarcord sudamericano ma di un viaggio missionario. Leone XIV spera che alimenti «il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia». Non è una frase fatta. La pietà popolare ispira ancora usanze e sentimenti delle masse latinoamericane, ma specialmente nelle grandi città la pratica religiosa è da tempo in declino e la concorrenza delle nuove comunità evangeliste di importazione nordamericana è forte. Quello che Giovanni Paolo II definiva il “continente della speranza” vive un momento di stanca, segnato da instabilità, violenze e forti polarizzazioni politiche. A Buenos Aires e a Lima le urne elettorali hanno premiato leader populisti come Javier Milei e Keiko Fujimori (prima donna presidente del Perù); le loro politiche economiche ultraliberiste rischiano di acuire le disparità sociali e non possono incontrare il favore della Chiesa.

La Sala stampa vaticana ha confermato anche l’incontro del Papa con alcune vittime di abusi sessuali da parte di uomini di Chiesa. Non è una novità, questa, nei viaggi papali. Ma in Perù acquista un significato particolare. Quando Prevost era vescovo a Chiclayo esplose il caso del “Sodalizio di vita cristiana”, una ramificata organizzazione cattolica fondata a Lima nel 1971 e poi approvata da Giovanni Paolo II come società apostolica di diritto pontificio alla fine degli anni Novanta. Prevost fu tra i primi vescovi peruviani a prendere sul serio le denunce delle vittime e si adoperò perché anche in Vaticano si agisse con decisione. Papa Francesco lo ascoltò e inviò due “ispettori” pontifici ad indagare sui crimini del fondatore e su opachi traffici immobiliari. Infine, nel 2025, un decreto sciolse d’autorità il Sodalizio. Una storia rivelativa della personalità di questo Papa metà americano e metà peruviano: riservato, gentile, conciliativo ma all’occorrenza deciso e per nulla timoroso di agire controcorrente.